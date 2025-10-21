La alcaldesa de Zaragoza apela al Gobierno de España para que se comprometa en la transición a la movilidad eléctrica

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la apertura del IX Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica, que se celebra en Mobility City - DANI MARCOS

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha considerado "necesario" el compromiso del Gobierno de España y que tenga una estrategia nacional de transición a la movilidad eléctrica, "sino será imposible que solo a instancias de la Unión Europa y las administraciones locales se aborde con éxito.

"Hacen falta infraestructuras de cargadores eléctricos en el resto del territorio, como polígonos industriales y carreteras para vencer uno de los principales frenos de los usuarios para cambiar al vehículo eléctrico", ha indicado.

También ha detectado que hace falta un plan que permita que la movilidad eléctrica sea competitiva y ha sugerido revisar el tipo impositivo del IVA, como se ha hecho en Zaragoza con la zona azul que es gratuita para los vehículos eléctricos y que se ponga en marcha un plan "renove ambicioso", ha enumerado Chueca.

"Mientras no haya un compromiso del Gobierno de España con medidas reales que afecten al bolsillo de los ciudadanos será complicado que los ambiciosos objetivos de la UE se cumplan", ha alertado. "La industria, que hace un importante esfuerzo para acelerar esa transición y cumplir con los objetivos de la UE, luego no se le acompaña con la venta de vehículos eléctricos porque faltan medidas del Gobierno de España", ha criticado.

Chueca ha trasladado estas peticiones durante su participación en la apertura del IX Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica, que se celebra en Mobility City.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha destacado que Zaragoza es un referente en movilidad eléctrica al argumentar que un tercio de la flota del autobús urbano es cien por cien eléctrico y con el objetivo de casi sea el cien el 2030 con una previsión de que en 2023 se alcance de forma definitiva.

Entre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Zaragoza ha contado que se ha extendido una red de puntos de recarga para que todos los vehículos locales y los que llegan de viaje a la ciudad puedan tener las infraestructuras para el desarrollo de la movilidad eléctrica. También se actúa otros ámbitos como la distribución de mercancía y la bicicleta pública eléctrica.

PLIEGOS DEL AUTOBÚS

Sobre la licitación de la nueva contrata del autobús urbano ha informado de que está a la espera de que "los pliegos salgan de Intervención" para dar a conocer ese nuevo contrato en el que se materializa el compromiso del Ayuntamiento con la movilidad eléctrica que no solo pasa porque las últimas adquisiciones de autobuses sean cien por cien eléctricos, sino que en el nuevo contrato habrá un calendario de renovación del resto de la flota para que el cien por cien sea eléctrica en 2036.

"No hay ninguna otra ciudad en España, de Europa no me atrevo a decirlo, que pueda asegurar que tenga un plan tan ambicioso como el de Zaragoza", ha enfatizado.

La alcaldesa ha reiterado que el objetivo es que Zaragoza "sea siendo sostenible" y la movilidad en toda la ciudad con los nuevos desarrollos como Arcosur sea eléctrica mediante el transporte eléctrico, las bicicletas y facilitar los cargadores necesarios.

En el nuevo contrato también se mejorará el transporte público en Arcosur y el Distrito Sur en su conjunto ha avanzado tras reconocer que "hay algunas carencias en las frecuencias, que se mejorarán con el nuevo contrato de forma inminente y a medio plazo se estudiarán nuevas alternativas".