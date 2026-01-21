Alcaldesa de Zaragoza cree que "aumenta el miedo y la desconfianza" con la reducción de velocidad entre Madrid-Barcelona

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha considerado que aumenta "el miedo y la desconfianza" la decisión de Adif de reducir a 160 kilómetros por hora el límite de velocidad en un tramo de unos 150 kilómetros de la línea de Madrid-Barcelona, a la altura de Cetina (Zaragoza) y Mejorada del Campo (Madrid).

"Estamos muy preocupados, sinceramente" ha asegurado la alcaldesa al esgrimir que "no se puede entender" que hace dos meses el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijera que se iba a aumentar la velocidad a 350 kilómetros por hora en esa línea y ahora sea lo contrario y se reduzca en un tramo.

"Entonces, --ha comentado-- incluso yo planteé en abierto que esperábamos que eso no fuese a costa de perder nuestras paradas y me contestó, poco menos que insultándome en las redes sociales, para dos meses después, sin encomendarse a nadie ni dar ninguna explicación, decidan unilateralmente reducir la velocidad en vista de que obviamente no están seguros de que sea seguro mantener la velocidad y mucho menos incrementarla".

En declaraciones a los medios de comunicación Chueca ha calificado de "nefasta" la gestión ferroviaria al señalar que desde "mucho tiempo se sufren retrasos" en los viajes en tren.

"La fiabilidad que tenía el AVE hace unos años cuando los zaragozanos nos íbamos a Madrid o a Barcelona cómodamente, rápidamente y puntualmente hace meses que eso desapareció", ha relatado, mientras que en la actualidad, "es una aventura" porque no se sabe muy bien lo que iba a pasar, ha comparado.

"El que ahora se esté hablando de subir o bajar velocidades como si fuese algo que no tuviese que valorarse previamente, técnicamente, y que da igual una cosa que la contraria, sinceramente lo único que está haciendo es que se pierda toda la confianza que los usuarios del AVE teníamos y es más, que incremente el miedo y por lo tanto ya veremos cómo afecta esto también a los usuarios", ha criticado.

Finalmente, la alcaldesa de Zaragoza ha confiado en que desde el Ministerio de Transportes den unas explicaciones "serias" y con informes porque con esta forma de actuar "lo único que nos hace es que crezca la desconfianza", ha incidido.