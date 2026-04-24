La alcaldesa de Zaragoza cree que la prioridad nacional no es "para llevarse las manos a la cabeza"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la concejala delegada de Mayores, Paloma Espinosa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha felicitado este viernes al 'popular' Jorge Azcón por alcanzar un acuerdo con Vox para su investidura como presidente del Gobierno de Aragón y ha asegurado que el concepto de 'prioridad nacional' pactado entre ambas formaciones no es "para llevarse las manos a la cabeza" ya que criterios como el arraigo o el número de años viviendo en el país o en la comunidad autónoma ya se utilizan para "priorizar" a la hora de conceder ayudas y "eso es perfectamente legal".

En una rueda de prensa en el Centro Cívico de Torrero, la alcaldesa ha considerado que el acuerdo entre PP y Vox es "una muy buena noticia para todos los aragoneses y, por lo tanto, para todos los zaragozanos", ya que habrá "un Gobierno de Aragón fuerte" que responderá a lo que "la mayoría de los aragoneses respaldaron el pasado 8 de febrero".

Chueca ha aplaudido que ambos partidos hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y de alcanzar un pacto que recoge "múltiples medidas que van a seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos, en la bajada de impuestos a los aragoneses y en poder seguir esta etapa de prosperidad y de captación de inversiones que tan buenos resultados está dando".

En cuanto al concepto de 'prioridad nacional', introducido en este acuerdo y en el de Extremadura por exigencia de Vox, ha insistido en que el texto recoge que se aplicará "cumpliendo con la legalidad siempre", por lo que no es para "llevarse las manos a la cabeza". "Esto es ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio", ha aseverado.

En este sentido, ha criticado que "parece que es el único punto del acuerdo" y que algunos intenten "hacer ruido" con este asunto cuando "han vendido España para estar conservando el poder en la Moncloa", citando la amnistía de los líderes independentistas, entre otras cuestiones.

"Aquí no estamos hablando más que de una única cosa y es que tengan la nacionalidad y sean personas regulares", ha apostillado Chueca, quien ha añadido que "si se han nacionalizado, son ciudadanos regulares del Estado español y, obviamente, van a optar a todas las ayudas", por lo que ha enmarcado las críticas en "una ficción, más que en una realidad".

La alcaldesa ha insistido en que "hay unas leyes claras que marcan realmente los derechos de todos los españoles y cualquier persona que tiene la nacionalidad española es español y tiene derecho a todo independientemente de su origen y de su procedencia".

Por último, ha dicho que "lo que hay que defender es la legalidad", que es, a su juicio, lo que defiende el acuerdo entre PP y Vox, "como no puede ser de otra forma" y como cree que es "muy obvio".