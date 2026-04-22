La alcaldesa de Zaragoza entrega las llaves de 10 VPO de alquiler con opción a compra en siete años en Torrero

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entrega las llaves de diez VPO de alquiler asequible - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho sentirse "orgullosa" de entregar las llaves de diez VPO de alquiler asequible con opción a compra pasados un máximo de siete años, que se localiza en el distrito de Torrero, y que supondrán "mejorar la vivienda a precios razonables en momentos complicados en los que se ha convertido un privilegio" poder formar un hogar.

Estas VPO se han sorteado porque no se ha ejecutado la opción a compra de los anteriores inquilinos y ha permitido que 10 nuevas familias se puedan beneficiar de estas viviendas en una nueva etapa que les permitirá disfrutar de su hogar "en buena vecindad", ha confiado la alcaldesa para asegurar que el Ayuntamiento seguirá impulsando más viviendas en Zaragoza.

El sorteo de estas casas entre 300 familias ha recaído en 10 "afortunados" que pagarán un alquiler entre 696 y 784 euros con gastos de comunidad incluidos.

De esta forma les permitirá dedicar el resto de la renta a otras necesidades en lugar de que la vivienda "se coma la mayor parte de los ingresos", ha expresado gráficamente.

El hecho de que casi 300 personas hayan participado en el sorteo para 10 viviendas de alquiler demuestra que el problema de la vivienda es "real", ha observado Chueca.

"Solo las administraciones más cercanas a los ciudadanos ponemos solución porque lo único que ha hecho el Gobierno central es una Ley estatal de Vivienda con una intervención salvaje y sin generar más vivienda", ha criticado Chueca, quien ha añadido que "prometen muchas viviendas, hasta 184.000 llegó a decir Pedro Sánchez, pero no hemos visto ninguna grúa".

TIPOLOGÍA

Estas diez viviendas vacantes están en Torrero, entre las calles de Casa Ganaderos, de Manuel Villanueva y de Semblante Aragonés, números 2-4-6. Son VPO en régimen de alquiler con opción de compra, propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, que construyó en 2011 un total de 96 viviendas, con garajes y trasteros, calificadas como VPA cuyo destino es el de arrendamiento con opción de compra.

En la actualidad se habían quedado disponibles esta decena de pisos y "por primera vez, se decidió su asignación mediante sorteo, con unos criterios unitarios y de publicidad extensiva para garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos", ha explicado Natalia Chueca.

En total son ocho viviendas de tres dormitorios y dos pisos con cuatro, que oscilan entre los 77,15 y los 89,55 metros cuadrados, con plazas de aparcamiento de 25 metros cuadrados y trasteros con una media de 8 metros cuadrados.

El alquiler actual de las viviendas es de 5,85 euros el metro cuadrados y de los anejos de 3,51 euros el metro cuadrado --aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda en fecha 9 de julio de 2025-- que se incrementará anualmente con el Índice de Referencia de Arrendamiento de Vivienda o índice que corresponda.

"La duración del contrato será de siete años, pudiendo la parte arrendataria ejercer el derecho de opción de compra sobre la finca arrendada una vez transcurridos los primeros cinco años desde la fecha de la firma del contrato de arrendamiento", ha precisado Chueca. En caso de que el arrendatario ejercite su derecho de opción de compra, el precio máximo de venta será el establecido por la normativa autonómica vigente en el momento de la compraventa, debiéndose abonar en un único pago al momento de otorgar la Escritura Pública.

Los precios de venta de vivienda se establecen en 1.673,66 euros el metro cuadrado y 1.004,20 euros el metro cuadrado para los anejos. Al importe de la venta se descontará, en concepto de pagos parciales adelantados, el importe consistente en el 30 por ciento de las rentas abonadas por el arrendatario hasta la fecha de la compraventa.

LOS INQUILINOS

Este tipo de pisos están destinados a un perfil distinto al del listado de alquiler de vivienda social. En concreto, para acceder a estas viviendas, que llegado un plazo de cinco años el inquilino puede comprar o deberá dejar para ser reasignada si se cumplen siete años, están dirigidas a mayores de edad que no sean propietarios ni usufructuarios de vivienda, conforme a la normativa autonómica vigente sobre vivienda protegida.

Además de estar empadronados en el municipio de Zaragoza, los solicitantes tienen que tener unos ingresos en la unidad de convivencia que no deberán superar 4,5 veces IPREM ponderado.

Para poder acceder a una vivienda destinada a personas con discapacidad, es necesario acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%. La vivienda reservada a este tipo de familias se ha adjudicado a una unidad de convivencia en la que al menos una persona tiene reconocido este porcentaje de discapacidad.

Entre los beneficios, el coste de arrendamiento de la vivienda, incluyendo anejos y gastos de comunidad, no podrá superar más del 30 por ciento de los ingresos mínimos anuales de la unidad de convivencia.