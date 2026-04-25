Pedro Sánchez reafirma que el PSOE está "de vuelta" en Extremadura para hacer frente al "momento crítico" de la región

Pedro Sánchez en el vídeo que ha enviado al Congreso Extraordinario del PSOE de Extremadura
MÉRIDA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reafirmado que el PSOE está "de vuelta" en Extremadura para "ofrecer esperanza" a los ciudadanos frente al "momento crítico" que a su juicio atraviesa la región por el "pacto de la vergüenza" alcanzado entre PP y Vox.
Pedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma a través de un vídeo que ha enviado al 16ª Congreso Extraordinario del PSOE de Extremadura, al que no ha podido asistir, en el que Álvaro Sánchez Cotrina será proclamado secretario general del PSOE extremeño tras ganar las primarias del partido.
Ante este congreso, Pedro Sánchez ha considerado que el PSOE extremeño está "de vuelta, y eso no es una frase hecha, es toda una declaración de intenciones", ya que el partido está "de vuelta como un partido unido, consciente de su fuerza", así como de su "responsabilidad que en este momento crítico atraviesa Extremadura".
Y es que, "Extremadura nos necesita, necesita del aporte del PSOE", y merece además "políticas que unan, no que enfrenten, no que confronten a unos contra otros, tras lo que Sánchez ha abogado por "instituciones que protejan, no que señalen, violando el principio constitucional de no discriminación".
