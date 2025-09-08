La alcaldesa de Zaragoza viaja de nuevo a China para afianzar las relaciones con el país asiático

Archivo - La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el acto en el que se ha anunciado la llegada dela inversión china a la capital aragonesa - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, encabeza de nuevo una representación de la capital aragonesa que viajará a la ciudad china de Weihai, donde formará parte también de un panel de ponentes de un foro internacional sobre desarrollo urbano sostenible, invitada por la ONU y por el Ayuntamiento de esta urbe asiática. Esta visita, que se prolongará del 20 al 24 de septiembre e incluirá también Shanghái, servirá también para afianzar las relaciones en el plano institucional, económico, turístico y cultural.

Para seguir avanzando en esta alianza, Natalia Chueca participará en el 'Equisite City Forum', una cita internacional en la ciudad de Weihai y que coorganizan el Ayuntamiento chino y la ONU.

La alcaldesa recibió una invitación para explicar las políticas de desarrollo sostenible que se están aplicando y están proyectadas y los objetivos de la ciudad de Zaragoza en todos los ejes estratégicos de crecimiento.

De esta manera, la expedición viajará entre el 20 y el 24 de septiembre a China para que la delegación de la ciudad tenga dos intervenciones en dicho foro, una el domingo 21 y otra el lunes 22 de septiembre.

Además, para continuar profundizando en las oportunidades potenciales entre el país asiático y Zaragoza, la alcaldesa aprovechará su presencia y la del consejero Gimeno, para abordar una agenda posterior al 'Equisite City Forum' hasta su regreso a España.

SHANGHAI

Una vez concluya el evento de Weihai, está previsto que la visita, el mismo lunes, se traslade a Shanghai para continuar explorando intereses comunes en el plano institucional y comercial, una ciudad donde ya han mantenido distintos contactos en su primera incursión en el mes de febrero de este año.

Allí asistirá a un foro con diferentes compañías del país asiático que forman parte de la Cámara de Comercio de Empresas de Logística Internacional y Cadena de Suministro.

Durante los días que permanezcan en China, contactarán con las autoridades de Weihai, ubicada en la provincia de Shandong, una zona de alta producción petrolífera con 100 millones de habitantes, 2,9 millones en la propia ciudad sede del foro.

De esta forma, se abre la puerta a una zona que maneja un PIB de más de 44 mil millones de euros y con una línea costera de casi 1.000 kilometros.

Weihai se ha convertido en un modelo global de 'Ciudad exquisita', concepto propuesto por el presidente Xi Jinping en 2018, además de ostentar el título de 'Ciudad más Feliz de China'.