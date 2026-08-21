Alcañiz presenta sus Fiestas Patronales con actividades culturales, tributos a bandas de rock o la 'Neon Teen Party'

Alcañiz presenta sus Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de Pueyos y al Santo Ángel Custodio que tendrán lugar desde el martes 8 al domingo 13 de septiembre. - AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ (TERUEL), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcañiz ha presentado el programa de las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de Pueyos y al Santo Ángel Custodio, que se celebrarán del martes 8 al domingo 13 de septiembre con una programación que combinará actuaciones musicales, actividades infantiles, competiciones deportivas, exposiciones, concursos, festejos taurinos y actos tradicionales.

La Concejalía de Festejos ha diseñado un calendario que comenzará a tomar forma en los días previos con los tradicionales campeonatos de guiñote, rabino, billar y ajedrez, entre otros juegos de mesa. El domingo, 6 de septiembre, se celebrará además la segunda edición del Criterium Ciudad de Alcañiz, una prueba ciclista que recorrerá las principales calles de la ciudad, y el IV Torneo de Datchball, en el que participarán las peñas inscritas.

Las fiestas comenzarán oficialmente el martes, 8 de septiembre, a las 12.00 horas en la Plaza de España. Durante las seis jornadas habrá propuestas dirigidas a públicos de todas las edades, con animación, música, deporte, actividades infantiles, toros de fuego y diferentes actos culturales y festivos.

La concejal de Festejos, Marta Alquézar, ha destacado que la programación incorpora propuestas planteadas directamente por las peñas. Entre ellas se encuentra como novedad la 'Neon Teen Party (Light)'. La responsable municipal también ha subrayado la apuesta por el talento local, con la presencia de grupos, músicos y DJ de Alcañiz en distintos momentos del programa.

MÚSICA Y ACTOS TRADICIONALES

Entre las principales actuaciones destaca la orquesta 'La Misión', que actuará el miércoles, 9 de septiembre. La programación musical se completará con bandas tributo dedicadas a grupos como La Oreja de Van Gogh, Siniestro Total, El Canto del Loco, Dúo Dinámico, Héroes del Silencio y Extremoduro. También regresará la banda de rock The Hot Tubes.

A estas propuestas se suman la fiesta 'La Casita de Lo Perreo', prevista para el viernes, 4 de septiembre, y el concierto de trap de John Pô, que tendrá lugar el sábado, 12 de septiembre.

Los actos religiosos volverán a ocupar un espacio destacado dentro de las fiestas. La tradicional romería al Santuario de Nuestra Señora de Pueyos contará con la participación de la Corporación municipal, las Reinas y la comparsa de Gigantes y Cabezudos. También se celebrará la procesión del Santo Ángel Custodio.

El pregón de las fiestas correrá este año a cargo de Emiliano Doñate, una figura vinculada durante décadas a la organización de los festejos de la ciudad. Sacerdote y profesor de Religión en el Instituto de Educación Secundaria, Doñate fue posteriormente técnico de Festejos del Ayuntamiento durante más de veinte años.

El pregonero ha recibido el nombramiento con "sorpresa" y sentimientos de "orgullo, valoración y temor". El alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, ha señalado que su elección supone un reconocimiento a sus años de trabajo y dedicación a la ciudad.

Doñate pronunciará el pregón durante la presentación de las reinas de las asociaciones y clubes deportivos, el sábado 5 de septiembre en la Plaza de España. El acto regresará a este espacio después de que el año pasado tuviera que celebrarse en la Plaza de Toros debido a las obras de la Casa Consistorial y la Lonja.

FESTEJOS TAURINOS

El programa taurino incluirá tres mañanas vaquilleras, los días 9, 10 y 13 de septiembre, con reses de las ganaderías El Barquero, Raúl Izquierdo y Hermanos Navarre. El jueves 10, a las 18.00 horas, la Plaza de Toros acogerá además el Fútbol Vaca.

El concurso de recortes se celebrará el viernes 11 de septiembre a las 22.00 horas, con toros de la ganadería Virgen Sancho Abarca. El sábado 12, a las 18.00 horas, llegará el festejo taurino principal, una corrida de toros de la ganadería Buenavista con los diestros Damián Castaño, Diego García y Cristiano Torres.

El Ayuntamiento ha puesto ya a disposición de vecinos y visitantes el programa completo de las fiestas a través de su página web, con el objetivo de facilitar la consulta de todas las actividades previstas durante unas celebraciones que volverán a combinar tradición, ocio, música y participación ciudadana.