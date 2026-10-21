Alcorisa reúne este fin de semana a 28 empresas y asociaciones en 36 expositores

La séptima edición de la feria se celebra los días 24 y 25 de octubre con artesanía, gastronomía, talleres, actividades infantiles y música - DIPUTACIÓN DE TERUEL

ALCORISA (TERUEL), 21 (EUROPA PRESS)

La localidad turolense de Alcorisa celebrará los días 24 y 25 de octubre la séptima edición de la feria Alcorisa muestra, un escaparate de la actividad de sus comercios, empresas, productores y asociaciones. El pabellón municipal acogerá a 28 entidades y negocios distribuidos en 36 puestos, con propuestas de artesanía, gastronomía, decoración, complementos para el hogar, ocio y entretenimiento, además de un programa de actividades para todos los públicos.

El alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, ha presentado la cita, que permite mostrar los productos de Teruel y el trabajo que desarrollan durante el año los pequeños comercios y productores de la localidad, así como su tejido asociativo. El presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Joaquín Juste, ha destacado a su vez el dinamismo del municipio durante la presentación del programa, que cuenta con la colaboración de la institución provincial, el Gobierno de Aragón y Caja Rural de Teruel, entre otras entidades.

La feria celebró su primera edición en 2017 y, tras el parón provocado por la pandemia, se ha consolidado con una periodicidad bienal, alternándose con la Fiesta de la Villa.

INAUGURACIÓN Y ACTIVIDADES DEL SÁBADO

La apertura tendrá lugar el sábado a las 11.00 horas, con la bienvenida de los gigantes y cabezudos de Alcorisa. La inauguración oficial está prevista a las 12.00 horas y correrá a cargo de la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte. Después habrá una actuación musical de Aire Musical de Caspe y una degustación de jamón al corte.

Tras el cierre de mediodía, previsto a las 14.00 horas, la actividad se retomará a las 16.00 con un taller de cerámica impartido en el puesto de la artesana local Trini Espallargas. A las 18.00 horas, Olga Garín ofrecerá un cuentacuentos en el espacio Anguarina.

La programación gastronómica continuará a las 19.00 horas con una degustación de jamón a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y, media hora después, con una cata de chocolates artesanos Isabel, que requiere inscripción previa y tiene un precio de 12 euros por persona. La jornada terminará a las 20.30 horas, acompañada por la música de La Golfería.

TALLERES, VINO Y PROPUESTAS FAMILIARES

El domingo, la feria abrirá a las 10.00 horas y volverá a ofrecer el taller de cerámica a las 11.00. A las 14.00 horas se celebrará una cata de vino maridada de Bodega Dominio Maestrazgo, impartida por el enólogo Joel Azuara, con inscripción previa en el Ayuntamiento y un coste de 30 euros. Después actuará el Grupo de Gimnasia Rítmica de Alcorisa. Por la tarde, tras la reapertura del recinto, habrá una nueva sesión del taller de cerámica a las 16.00 horas.

El programa se completa con talleres de Espartos Manolito y actividades de ludoteca en Anguarina, donde Olga Garín presentará y firmará ejemplares de su primer libro, 'La peor madrastra'. Durante el fin de semana también podrán visitarse una exposición de los gigantes y cabezudos de Alcorisa, los puestos de la Comarca de Teruel, invitada de esta edición, y el espacio del Ayuntamiento de Valderrobres, también municipio invitado.