Alcorisa (Teruel) celebra este sábado su Encuentro de Gigantes y presentará su primer gigante de goma

Encuentro de Gigantes de Alcorisa (Teruel). - COMPARSA DE GIGANTE DE ALCORISA

ALCORISA (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Alcorisa (Teruel) celebra este sábado, 5 de septiembre, el XII Encuentro de Gigantes de la localidad con la novedad de la presentación de su primer gigante de goma.

Se trata de una réplica de uno de los gigantes de la Comparsa, juguete muy demandado por los niños y niñas de la localidad. "Es un sueño hecho realidad. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando mucho tiempo y al final, ya lo tenemos aquí para el disfrute de los peques", ha explicado el presidente de la asociación cultural, Daniel Martín.

En esta ocasión, en el encuentro se reunirán gigantes llegados desde Sangüesa (Navarra), Híjar y Valdealgorfa (Teruel).

La duodécima concentración gigantera se consolida como uno de los eventos más relevantes del calendario festivo-cultural del municipio y contribuirá, un año más, a la dinamización de la economía local, además de suponer un intercambio cultural entre agrupaciones giganteras de diferentes regiones.

La jornada gigantera contará con actos tanto por la mañana como por la tarde. Al mediodía, un primer pasacalles por el casco histórico con parada en la Casa de la Villa donde se presentará oficialmente el primer gigante de goma.

Por la tarde, la novedad la pondrán los cabezudos con la sorpresa que tienen preparada antes de iniciar el pasacalles vespertino que recorrerá el barrio del Seminario, centro neurálgico del evento.