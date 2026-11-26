El candidato de Vox al Congreso por Teruel, Daniel Alda, este jueves en Alcañiz junto a los diputados autonómicos Aroha Rochela y Carlos Andreu. - VOX

ALCAÑIZ (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda, ha propuesto un Plan Nacional de Infraestructuras que incluya la finalización de la autovía A-68 y del Corredor Cantábrico Mediterráneo de doble vía y electrificado . Ha denunciado que "PP y PSOE han cedido frente al separatismo vasco y catalán cuando han tenido responsabilidades en el Gobierno de España", de modo que "las grandes infraestructuras han ido a parar a Cataluña y Vascongadas, dejando migajas para provincias leales como Teruel". Unas declaraciones que han tenido lugar en Alcañiz (Teruel), junto a los diputados autonómicos Aroha Rochela y Carlos Andreu.

Alda ha argumentado que ambas infraestructuras son "fundamentales" para "vertebrar el territorio, combatir la pérdida de población y generar oportunidades laborales aquí, en el Bajo Aragón y la provincia de Teruel". "El Corredor Cantábrico Mediterráneo es un proyecto abandonado por los dos grandes partidos, y lo rescató Alejandro Nolasco -presidente de VOX Teruel- por medio de una pregunta al portal de transparencia en el año 2019", ha analizado.

El candidato de Vox ha garantizado que con su formación "no habrá cesiones al independentismo", de modo que "llevaremos a cabo el Plan Nacional de Infraestructuras". "Las infraestructuras deben dejar de ser un negocio para políticos corruptos. Todas las inversiones en infraestructuras deben diseñarse pensando en el interés del conjunto de los turolenses y españoles", ha agregado.

Del mismo modo, ha criticado "la corrupción del Partido Socialista y sus consecuencias sobre las infraestructuras". "El dinero que se fue en mordidas o en señoritas de compañía, no se invierte en la A-68. Y el dinero que se fue en bonus para cargos socialistas en la cúpula de ADIF, no se invierte en el Corredor Cantábrico Mediterráneo", ha lamentado.