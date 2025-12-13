Alegría: "Azcón antepone sus intereses y los de Feijóo a los de los aragoneses tras una legislatura fallida"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este sábado en el XXIV Salón del Cómic Zaragoza, en la Sala Multiusos del Auditorio. A su lado , la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, considera que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "antepone sus intereses y los de su partido en Madrid y de Feijóo a los intereses de los aragoneses" con unas elecciones anticipadas que responden a su "capricho personal" porque son "absolutamente injustificadas e innecesarias" tras una legislatura que califica de "fallida".

Alegría ha hecho estas declaraciones durante su visita este sábado al XXIV Salón del Cómic Zaragoza, evento que se desarrolla en la Sala Multiusos del Auditorio.

La todavía ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, cargos que deberá dejar en breve para concurrir a las elecciones autonómicas, ha criticado la "absoluta incapacidad" de Azcón para llegar a acuerdos con las distintas fuerzas políticas para sacar adelante los presupuestos.

En ese sentido, Alegría ha recordado la "mano tendida" del PSOE para buscar "acuerdos y alianzas" de cara a un nuevo presupuesto en el que su partido planteaba "políticas importantes en materia de sanidad, de educación y vivienda, que son verdaderamente los problemas que preocupan y ocupan en estos momentos a los aragoneses".

Un ofrecimiento que cayó en saco roto porque entiende que Azcón "tenía ya tomada la decisión hace mucho tiempo" y las reuniones con los diferentes grupos parlamentarios le han servido para "cubrir el expediente".

Con esa decisión, a juicio de Pilar Alegría, el líder de los populares "ha decidido subordinar los intereses de los aragoneses a los intereses del Partido Popular y del señor Feijóo" tras algo más de dos años de "legislatura fallida" en los que Azcón ha hecho "una absoluta dejación de funciones de lo que tiene que hacer un presidente de Aragón cuando los ciudadanos te eligen, que es gobernar, hacerte cargo de los problemas de los aragoneses y buscar soluciones y, por supuesto, también, hablar y dialogar especialmente con aquellos partidos políticos que son distintos y que piensan distintos a ti", ha concluido.