Alegría: "Azcón y los voceros del PP están deshumanizando a una mujer por comportamientos machistas que hizo un hombre"

1087694.1.260.149.20260516131338 La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha inaugurado este sábado la feria medieval de La Iglesuela del Cid 'Luces y sombras'. - JOSÉ VALERO CABREJAS

Niega nuevamente haber tenido conocimiento de las fiestas de Ábalos y advierte: "Conmigo no van a poder, ni con mi partido"

LA IGLESUELA DEL CID (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, ha acusado al presidente Jorge Azcón y al Partido Popular de "deshumanizarla" y de haberse subido "al carro de las infamias más burdas contra mí, con el único objetivo de crear una cortina de humo para tapar su debilidad política y su falta de proyecto para Aragón".

Durante una visita a la feria medieval de La Iglesuela del Cid 'Luces y sombras' y a preguntas de los medios de comunicación, Alegría ha contestado a las críticas del PP y la demanda de explicaciones por la segunda supuesta fiesta con prostitutas en Aragón del exministro de Transportes José Luis Ábalos cuando Alegría era delegada del Gobierno en Aragón, así como por una serie de mensajes intercambiados con Koldo García, según ha publicado El Español.

Alegría ha acusado a Jorge Azcón y "a los voceros del PP" de "señalarla" por unas actitudes y unos comportamientos de un hombre al que se está juzgando, en alusión a José Luis Ábalos: "Están deshumanizando a una mujer por unos comportamientos absolutamente vergonzosos y machistas que hizo un hombre y de los que, desde luego, yo jamás he tenido conocimiento, pero les da igual".

La líder del PSOE aragonés ha lamentado que "de todas las formas que hay de hacer política, Jorge Azcón siempre elige la peor y lo lamento porque los aragoneses no nos merecemos eso", ha destacado Alegría asegurando que, con ello, los populares no permiten "el debate sano de las ideas, la confrontación de proyectos".

La secretaria general del PSOE aragonés, no obstante, ha advertido: "No soy ingenua y se que esto va a continuar. Van a continuar despreciándome e insultándome, porque no lo saben hacer de otra forma. Pero ni conmigo ni con mi partido van a poder. Vamos a trabajar día a día por mejorar la vida de los aragoneses, porque somos la alternativa seria a este desgobierno de Aragón que está desaparecido, paralizado y no tiene proyecto para esta tierra", ha concluido.