Alegría cifra en 30 millones el ahorro de las empresas de Teruel por las ayudas al funcionamiento, igual que el FITE

TERUEL 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha cifrado en 30 millones de euros, "una cuantía no baladí", el ahorro de las empresas beneficiadas por las ayudas al funcionamiento, que es la misma cantidad que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que se firmará "pronto". Este importe alcanza los 90 millones contando también con Soria y Cuenca.

En respuesta a las críticas del PP porque no se están aumentando las ayudas al funcionamiento, la ministra ha considerado "importante" hacer algo de historia porque el anterior Gobierno del PP, que gobierno siete años en España, "ni pensaron en las ayudas al funcionamiento, ni pelearon por esas ayudas al funcionamiento, ni, mucho menos, las pusieron en marcha".

En la actualidad, estas ayudas al funcionamiento se han puesto en marcha gracias al "empuje de un gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez".

"Creo que también sería importante que desde otras administraciones que tienen sus responsabilidades, abandonen la continua crítica y hagan algo", ha instado para preguntarse si la Diputación Provincial de Teruel "no tiene recursos para ayudar a las empresas instaladas en Teruel, que están contratando a personas, o que quieren establecer mejoras para que los ciudadanos decidan trabajar y vivir en esta provincia".

También ha lanzado la pregunta de si el Gobierno de Azcón "no va a plantear ningún tipo de políticas o subvenciones también para las empresas que están en Teruel".

Por ello, les ha pedido que "al menos, plantearan políticas y recursos, al menos, tan importantes como los que se han generado por estas ayudas al funcionamiento".

Seguidamente, ha trasladado la voluntad del Gobierno de España y, además, también desde el PSOE porque "frente a unos nuevos presupuestos, trabajemos, lógicamente, para mejorar y aumentar estas ayudas al funcionamiento".

A su parecer, es importante, además de trabajar para ese aumento desde los Presupuestos Generales del Estado, que las otras administraciones "no se queden solo en el ámbito de la confrontación y el insulto, porque cuando ellas gobernaron no hicieron nada y ahora que están gobernando la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón, hablan mucho de la despoblación, del reto demográfico, pero las administraciones que tendrían que aplicar políticas y recursos, para eso se meten las manos en el bolsillo y no plantean nada serio para esta provincia".

COMPROMISO CON EL FITE

Alegría ha afirmado que "por supuesto" se firmará el FITE antes de que concluya el año al argumentar que "es un compromiso que, además, se estableció por parte del presidente Sánchez y del presidente Azcón, cuando tuvieron esa reunión bilateral y, por supuesto, que ese compromiso está vivo".

Ha calificado de "muy positivo" ese acuerdo de que la cuantía pase de los 60 millones actuales entre ambas partes a los 86 millones de euros, que supondría un aumento del 20 por ciento.

"Se firmará, lógicamente, próximamente, porque, además, fue una buena noticia para todo Aragón, especialmente para los turolenses, que alcanzáramos ese acuerdo de mejorar el FITE".

Asimismo, ha recordado que, con los Gobiernos autonómicos del Partido Popular, siendo presidenta Luisa Fernanda Rudi, "corrieron grave peligro y grave riesgo de desaparecer", pero ese compromiso que se establecieron ambos presidentes "se llevará a efecto próximamente".

Alegría ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Fundación Térvalis, donde ha podido conocer de primera mano los proyectos sociales, educativos y laborales que desarrolla en la provincia de Teruel.