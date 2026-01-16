Alegría se compromete a aplicar la Ley de Vivienda y a declarar las zonas tensionadas en Aragón si es presidenta

La candidata socialista a la Presidencia en las elecciones del 8F, Pilar Alegría, este viernes en el barrio de Torrero, donde ha explicado el poryecto para construcir 64 viviendas públicas de alquiler asequible. - EUROPA PRESS

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la Presidencia en las próximas elecciones del 8F, Pilar Alegría, se ha comprometido a aplicar la Ley de Vivienda y declarar las zonas tensionadas en Aragón si llega al Gobierno de la Comunidad "porque va en beneficio de los aragoneses, que van a ver reducido el precio de sus alquileres, y también aquellos pequeños propietarios, que van a recibir exenciones fiscales".

Una medida que ha justificado porque "más del 65% de los aragoneses y las aragonesas vivimos en zonas tensionadas, siete de cada diez y, aplicando esta ley, conseguiríamos que se redujeran los precios de los alquileres como estamos viendo en Barcelona o La Coruña, y por supuesto, también conllevaría una bonificación para esos pequeños propietarios que en estos momentos tienen alquiladas sus viviendas", ha sostenido la candidata socialista.

A ese compromiso ha sumado el de "blindar" el parque público de vivienda, "para que ésta lo sea siempre y que no se pueda hacer negocio con esa vivienda cuando pasen los años", ha remarcado.

Durante una visita este viernes al barrio de Torrero en Zaragoza, donde se ha reunido con representantes de la Asociación de Vecinos Torreo-La Paz, Alegría ha expuesto el proyecto del Gobierno de España para la construcción de 64 viviendas de alquiler público y asequible en el solar del cruce de la plaza de la Memoria Histórica con la calle de la Villa de Ansó.

En ese impulso del parque público de vivienda del Gobierno de España se incluyen las 120 viviendas que está previsto construir en Huesca dentro del plan de la empresa pública Casa 47 del Ministerio de Vivienda, cuya intención, ha asegurado Alegría, es "acortar al máximo" los plazos para que en los próximos meses el proyecto sea una realidad.

Unas viviendas cuyo precio de alquiler, según ha remarcado Alegría, "nunca será superior al 30% de la renta de las familias", algo que han agradecido los representantes vecinales allí presentes ante el temor por su parte de que la construcción en ese solar de vivienda libre hubiese repercutido en los precios de los inmuebles de la zona.

Pilar Alegría ha asegurado su compromiso con la vivienda pública y ha recordado que en los últimos años el Gobierno central ha transferido casi 300 millones de euros de fondos europeos para impulsar vivienda pública y rehabilitación.

Sobre esta última cuestión, se ha referido al estado de los bloques de viviendas de las manzanas próximas y a la necesidad de que sean adecentadas. Una labor incluida en la competencia en materia de vivienda, que ha recordado, corresponde a las comunidades autónomas.

"No tienen ascensor, no cumplen ningún requisito de climatización, y ahí desde luego hay que invertir también de una manera considerable en rehabilitación, porque viven personas, fundamentalmente personas mayores, que no tienen accesibilidad, que en muchos casos están solas en esas cuartas plantas, y por tanto hay que invertir de una manera muy considerable", ha defendido.

Preguntada por los medios de comunicación por el reproche habitual que le hace el PP aragonés sobre la discreta cifra de viviendas públicas impulsadas en los últimos años por el Gobierno central, Alegría ha "echado mano de la historia" sosteniendo que durante los mandatos de Marcelino Iglesias en Aragón se construyeron más de 20.000 viviendas públicas.

"El PP podrá decir muchas cosas, pero lo que no están haciendo es cumplir con sus responsabilidades", ha replicado antes de reclamar que "ahora lo importante es que tenemos recursos, fundamentalmente de los fondos europeos, y hay que saber usarlos y utilizarlos bien, sobre todo para seguir mejorando la calidad de la vida de las personas" para cubrir esa "necesidad imperiosa" de los ciudadanos de tener una vivienda "pública y asequible", con alquileres "absolutamente asequibles", además de destinar esos fondos también a la rehabilitación de unas viviendas que "de otra manera, ha advertido, "se convertirán en infraviviendas".

ALEGRÍA DEFIENDE EL MODELO DE FINANCIACIÓN

Alegría se ha referido también a las declaraciones del presidente Jorge Azcón sobre el "insulto a los aragoneses" que le parece el modelo de financiación planteado por el Gobierno de España.

"Independientemente de los fondos que hubieran llegado a Aragón a través de este nuevo modelo de financiación autonómica, la respuesta de Jorge Azcón, del señor no, hubiera sido siempre la misma. Es decir, no", ha lamentado.

Una negativa que, ha advertido, supone "decirle no a los aragoneses". En ese sentido, la candidata socialista ha insistido en las mejoras de los servicios públicos que se podrían acometer en Aragón con los nuevos fondos que contempla el modelo de financiación según asegura el Ministerio de María Jesús Montero.

Así, Alegría ha enumerado que con esas nuevas partidas "se podrían inaugurar al menos seis hospitales como el Hospital de Teruel, podríamos contratar a más de 15.000 profesores y maestros; podríamos contratar a más de 20.000 médicos para la sanidad pública y se podrían poner en marcha más de 175 colegios".

Por eso se ha comprometido también a "negociar, dialogar y acordar" todas aquellas cuestiones que supongan recursos que favorezcan a los aragoneses.