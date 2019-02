Alegría dice que la banda ancha alcanzará, en 2020, a todos los pueblos altoaragoneses de más de 20 habitantes

Publicado 28/02/2019 16:08:56 CET

ZARAGOZA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda ancha alcanzará en 2020 a todos los pueblos oscenses de más de veinte habitantes, tal y como figuraba en el plan establecido, según ha confirmado este jueves la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, durante su comparecencia en Comisión de las Cortes de Aragón, a petición del PAR.

El desarrollo del convenio Todos-Bancha Ancha Aragón firmado entre el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca se está desarrollando "con celeridad" gracias, según ha destacado Alegría, a la buena sintonía con la administración provincial, que ha impulsado un programa "pionero" a nivel nacional para el que ha consignado 4,5 millones de euros en cuatro ejercicios para garantizar una conexión mínima de treinta megas que, Embou, empresa adjudicataria, elevó a cien megas, a un total de 321 núcleos de población.

Y ha mencionado una serie de localidades pertenecientes a las comarcas de Los Monegros, Somontano, Ribagorza, la Litera, Jacetania y Sobrarbe donde desde el pasado mes de noviembre ya está puesto en marcha el servicio de conexión rápida, que se extenderá progresivamente a otras setenta poblaciones.

Este despliegue de la conectividad completa el realizado por el plan ConectAragón, aprobado en la pasada legislatura y que se ha desarrollado en la presente hasta abarcar más de 900 entidades de población.

Además, Alegría ha destacado que 193 localidades, 32 de ellas en la provincia de Huesca, se van a beneficiar hasta 2020 de extensión de la banda ancha gracias a las "cláusulas sociales" introducidas en el contrato de telecomunicaciones del Gobierno de Aragón que obligaban a las operadoras a llegar donde no lo hacía la oferta privada.

Frente a este empeño de la DPH por extender la mancha de internet a todo su territorio, actitud compartida por la DPZ que ha consignado un millón de euros y tiene el proyecto en exposición pública, Alegría ha lamentado la postura mantenida por la administración turolense, "agarrada" al plan anunciado por el expresidente Rajoy que se quedó finalmente en "agua de borrajas".

"El Gobierno de Aragón no puede llevar la banda ancha en solitario", ha advertido después de asegurar que "la falta de colaboración" de la DPT, que no ha consignado nada en sus presupuestos e incluso no ha aceptado una enmienda socialista de 1,2 millones de euros, ha provocado que 106 municipios se hayan quedado fuera de esta conexión.

Además, la consejera ha querido aclarar que el proyecto anunciado por el anterior Gobierno central "hablaba de todos los municipios, pero luego la letra pequeña dejaba fuera a más de sesenta mil aragoneses".

GRUPOS.

La postura del PAR, grupo solicitante de la convocatoria, ha sido expuesta por Jesús Guerrero, quien ha justificado su petición para conocer si se estaban cumpliendo los plazos de ejecución del plan de implantación de la banda ancha en la provincia de Huesca y ha destacado su importancia para los objetivos de "fijar población" y atraer nuevas empresas al territorio".

Por parte del PP, Eduardo Peris ha pedido dejar de hacer "política partidista" con asuntos, ha preguntado por los problemas de conexión de varios municipios y ha mencionado el caso de Belchite, fuera del plan, algo "bastante incomprensible" a su juicio. Además, ha defendido el plan del Gobierno de Rajoy, de 525 millones de euros, "que Sánchez redujo con una Orden", ha criticado.

El socialista Darío Villagrasa ha calificado de "éxito" la labor del Departamento de Alegría en la implantación de la conectividad mediante un "plan heredado" que decidió desarrollar y "no romper la baraja" y ha criticado que "inexplicablemente" la DPT se ha quedado fuera de estas mejoras esperando los "planes vaporosos de Rajoy".

En el caso de Podemos, Román Sierra ha asegurado "no entender" la solicitud de comparecencia porque la información estaba publicada en internet, pero en todo caso ha planteado una serie de cuestiones sobre la financiación del plan Todos, la postura de la DPT, la situación de Ligüerre de Ara y los plazos del plan de la DPZ.

Javier Martínez, de Ciudadanos, ha querido en primer lugar felicitar a la consejera por los "objetivos" y "las formas" y ha deseado que con su próxima marcha la Comisión no pierda ese "espíritu de consenso". Además, ha defendido que este desarrollo de la banda ancha tenía que haberse realizado "mucho antes".

Por último, la parlamentaria del Grupo Mixto y de CHA Carmen Martínez ha mostrado su pesar porque sean los ciudadanos de la provincia de Teruel los paganos de las administraciones que muchas veces se dedican a "poner palos en las ruedas" por ser de distinto color político. Y ha asegurado que la prórroga presupuestaria no afecta al plan previsto.