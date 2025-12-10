Alegría, dispuesta a pactar el presupuesto, dice que si Azcón convoca elecciones será "por capricho o interés personal"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, acompañada por el diputado Fernando Sabés, se ha reunido con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - FABIAN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha ofrecido este miércoles su "mano tendida" para pactar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 al presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón, de quien ha dicho que si convoca elecciones anticipadas será "por capricho, por interés personal o por incompetencia".

Alegría se ha reunido durante más de una hora con Azcón en el Edificio Pignatelli, donde le ha indicado que entre pactar con Vox y adelantar las elecciones hay "un camino" que es crear una comisión técnica de negociación que permita aprobar el techo de gasto y también los presupuestos. Azcón le ha "mordido" la "mano tendida", ha lamentado la dirigente del PSOE.

Ha afirmado que los ciudadanos piden que "dos partidos que piensan diferente" puedan ponerse de acuerdo en beneficio de todos los aragoneses, añadiendo: "Hay un camino que es Aragón y negociar unos presupuestos".

Por su parte, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha considerado que la intervención de Alegría en la reunión es "la más impostada" que ha visto en toda su trayectoria política y ha recordado que los socialistas se han opuesto activamente a las políticas del Gobierno de Azcón durante toda la legislatura. Ha asegurado que Alegría es "alumna aventajada" de Pedro Sánchez.

