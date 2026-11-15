Alegría (PSOE) advierte de que Aragón el 29N "se juega su futuro ante la amenaza del trasvase del Ebro"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en un acto electoral en Aínsa (Huesca) - PSOE

AÍNSA (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha advertido este domingo de que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre serán decisivas para el futuro de Aragón, especialmente ante las propuestas de PP y Vox "sobre el trasvase del Ebro y el aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos de la comunidad autónoma".

Alegría ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un mitin en Aínsa junto a las candidatas socialistas por Huesca al Congreso de los Diputados, Begoña Nasarre, y al Senado, Tania Solans.

En su intervenvión, Alegría ha denunciado que "PP y Vox han recuperado el debate sobre el trasvase del Ebro y ha señalado que, mientras Vox pretende imponerlo, PP respalda esa propuesta".

Estas declaraciones se producen después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar anunciara este sábado, durante un acto electoral de PP en Albatera (Alicante), que Alberto Núñez Feijóo impulsará un gran pacto nacional del agua en sus primeros cien días de Gobierno si gana las elecciones. Aznar reivindicó además el Plan Hidrológico Nacional aprobado durante su mandato, que contemplaba el trasvase del Ebro y cuyos trasvases fueron derogados posteriormente por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La dirigente socialista ha recordado que su partido "frenó" el trasvase del Ebro y ha insistido en que el próximo 29 de noviembre también estará en juego la defensa de los recursos hídricos de Aragón.

Además, ha advertido de que el modelo que plantea PP para la comunidad supone, a su juicio, dos trasvases. "Uno, traer de nuevo el trasvase del Ebro y un segundo trasvase que es trasvasar toda nuestra energía, toda nuestra agua, nuestros recursos naturales hacia los centros de datos", ha afirmado.

La secretaria general del PSOE Aragón ha defendido un modelo de desarrollo que permita avanzar económicamente sin comprometer los recursos naturales del territorio. "Ese modelo también se juega el próximo 29 de noviembre y desde luego los socialistas vamos a decir alto y claro que sí al progreso, sí a los avances y desde luego sí también al respeto de nuestros recursos naturales", ha señalado.

CENTROS DE DATOS

Por su parte, la candidata al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre, ha destacado que las próximas elecciones serán fundamentales para afrontar los retos de la provincia, especialmente los relacionados con el agua, la energía y la implantación de centros de datos.

Nasarre ha mostrado su preocupación por la recuperación del debate sobre el trasvase del Ebro y ha sido tajante al respecto. "No lo vamos a consentir", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado la continuidad de un Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez.

Finalmente, la candidata al Senado por Huesca, Tania Solans, ha subrayado la importancia de elegir representantes que conozcan de primera mano las necesidades de la provincia. Solans ha defendido los avances de los últimos ocho años frente a lo que ha calificado como una propuesta de involución de PP y Vox y ha reivindicado el compromiso territorial de las candidaturas socialistas.

ZONAS TENSIONADAS

"Por eso es importante que nos presentamos personas en el Partido Socialista, que conocemos el territorio, que lo pisamos y sabemos cuáles son las necesidades de los alto aragoneses", ha concluido.

El mitin ha comenzado con la intervención del alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, quien ha pedido concentrar el voto de la izquierda de la provincia de Huesca en el PSOE para evitar que Vox obtenga representación en el Congreso por esta circunscripción.

Pueyo también ha criticado la negativa del Gobierno de Jorge Azcón a aplicar la Ley estatal de Vivienda para declarar zonas tensionadas en municipios como Aínsa y Biescas. "Es el principal problema de los ciudadanos y tanto nosotros, como la alcaldesa de Biescas, hemos reclamado la aplicación de zonas tensionadas para facilitar vivienda en nuestros pueblos y reducir el coste de los alquileres", ha señalado. El alcalde ha lamentado que, pese a la urgencia del problema, el Ejecutivo aragonés siga sin atender estas demandas.