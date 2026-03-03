Alegría (PSOE) afirma que el "Aragón imparable" de Azcón se convierte en "ingobernable" por la falta de acuerdo PP-Vox

La diputada del PSOE y portavoz en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, en declaraciones a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado que el "Aragón imparable" utilizado como lema de campaña del candidato del PP y presidente del Gobierno autonómico en funciones, Jorge Azcón, se está convirtiendo en "ingobernable" debido a la falta de acuerdo entre los 'populares' y Vox.

Alegría ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación, que en la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón en la XII Legislatura ha quedado patente la "incapacidad" de "las dos fuerzas parlamentarias de la derecha", PP y Vox, de llegar a acuerdos.

"También observamos y comprobamos desde la campaña y posteriormente que todas las decisiones que se están tomando las están haciendo desde Madrid. Curiosamente, además, un partido político que no cree en la autonomía de Aragón, que no cree en el autogobierno, con otro partido político que ha trasladado su propio liderazgo al mandato de su sede política en la calle Génova", ha comentado Pilar Alegría.

Acerca de la labor de oposición de los socialistas en las Cortes de Aragón durante la legislatura que echa a andar este martes, Alegría ha asegurado que será "seria y responsable" y tratará de trasladar "ese papel de alternativa que somos".

Ha asegurado que el PSOE trabajará "para los aragoneses y para las aragonesas y defenderá sus inquietudes" y para solucionar sus problemas. Asimismo, la líder socialista ha alertado de que la XII Legislatura estará marcada por "la inestabilidad, la incertidumbre y la máxima desconfianza" entre PP y Vox.

Igualmente, Alegría ha felicitado a los otros 66 diputados de las Cortes de Aragón que han tomado posesión de su escaño, confiando en que "todos estemos a la altura de lo que los aragoneses merecen, que trabajemos con la responsabilidad que merece un cargo y un puesto tan importante como ser diputado autonómico".

Como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alegría ha asumido su obligación de trabajar de manera "seria, responsable y, por supuesto, también muy vigilantes".

Por último, ha posicionado al PSOE como "la alternativa en esta comunidad autónoma frente a lo que puede ser el día de mañana un futuro gobierno de Partido Popular y Vox", y ha agregado que "ante esa incertidumbre, esa inestabilidad y esa desconfianza, quiero trasladarle a los aragoneses y las aragonesas el papel serio, constructivo y de alternativa que nosotros vamos a realizar".