Alegría (PSOE) asegura que Azcón "siempre elige a los especuladores" en lugar de "defender a la gente de a pie"

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría. - PSOE CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este viernes, 2 de octubre, que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, "nunca se equivoca cuanto tiene que elegir", añadiendo que "entre defender los intereses de la gente de a pie, los intereses de los aragoneses, o defender los intereses de los especuladores, él siempre elige a los especuladores".

En un tuit en la red social 'X', Pilar Alegría ha señalado que "en un momento clave, con miles de familias preocupadas por el precio de la vivienda, con jóvenes que no pueden emanciparse, con personas que temen no poder pagar el alquiler y con un debate abierto para poner límites a los fondos buitre y a la especulación, Jorge Azcón vuelve a demostrar que sus prioridades están en otro sitio".

"No habla de tus problemas. No habla de cómo ayudarte a llegar a fin de mes. No habla de cómo topar los alquileres, de cómo frenar los desahucios ni de cómo poner límites a los fondos buitre", ha criticado Pilar Alegría, tras leer "atónita" al anterior tuit de Azcón, quien esta mañana ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales anticipadas ante "el estrepitoso fracaso" de los decretos sobre Vivienda que este viernes se votan en el Congreso de los Diputados.