Alegría (PSOE) se compromete a impulsar programas de rehabilitación de vivienda con fondos europeos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y la candidata al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, visitan una vivienda. - MARCOS CEBRIÁN/PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se ha comprometido a impulsar, a partir del 8 de febrero, programas de rehabilitación de vivienda con fondos europeos y con la colaboración del Gobierno de España.

Gracias a esta actuación, las familias que residen en estos edificios mejoran su calidad de vida ya que las obras revierten en la accesibilidad o la climatización de las viviendas, ha informado el PSOE Aragón.

Alegría ha explicado que estos fondos europeos han permitido una inversión de 20 millones de euros en Aragón. Entre las actuaciones realizadas, figuran 200 viviendas del Distrito del Rabal, en las que se han instalado ascensores y actuaciones de eficiencia climática.

La candidata del PSOE ha constatado el resultado de las inversiones de los fondos europeos en la visita que ha realizado a estos edificios rehabilitados en el Distrito del Rabal de Zaragoza, en concreto en la zona de Balsas de Ebro Viejo y Picarral.

Entre otras actuaciones, estas viviendas disponen ahora de un ascensor y una eficiencia energética climática que "ha mejorado la calidad de vida de quienes aquí viven".

Alegría ha recordado que "el señor Azcón decía que no se fiaba de esos fondos europeos y sin embargo están permitiendo mejorar la vida de las personas".

Por último, ha reivindicado el valor de la colaboración con el Gobierno de España para llevar a cabo este tipo de actuaciones tanto en la ciudad de Zaragoza como aquellas otras que en materia de vivienda puedan realizarse en el resto de municipios aragoneses.

