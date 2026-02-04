Alegría (PSOE) cree que "hay ganas de cambio" y espera que la ciudadanía aragonesa se movilice

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado este miércoles que está notando en la calle "que hay ganas de cambio" y de "dejar atrás estos dos años y medio de desgobierno de Azcón y de la ultraderecha", y ha confiado en que la ciudadanía se movilice este 8 de febrero.

En declaraciones a los medios de comunicación frente al Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento autonómico, Alegría ha pedido el voto al PSOE, que es "el único partido que es capaz no sólo de frenar a estas dos derechas, sino de configurar un gobierno progresista que verdaderamente trabaje para Aragón".

"Yo soy la alternativa, soy el proyecto y el partido político alternativo a que haya un futuro gobierno de la derecha y de la ultraderecha", ha zanjado.

En este sentido, la candidata socialista ha afirmado que "si alguien ha engordado, acariciado y copiado de una manera absolutamente clara a la ultraderecha, hasta un límite que uno ya no sabe dónde empieza el PP y dónde acaba Vox, es el Partido Popular".

Por último, ha recordado que el actual Ejecutivo autonómico se conformó por un pacto entre los populares y los de Santiago Abascal, por lo que no tiene "ninguna duda" de que "si los números les volvieran a dar, sin ningún problema pactarían esa misma noche".



