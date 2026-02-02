Aemet activa el aviso amarillo por nevadas en la Sierra desde este martes por la tarde

El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). El temporal de nieve que sacude la Comunidad de Madrid deja abundantes incidencias en toda la región, aunque especialmente en las carreteras de la Sierra de Madrid y tambi - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por nevadas en la zona de la Sierra de Madrid a partir de las 14.00 horas del martes y hasta el mediodía del miércoles.

El organismo ha señalado que se esperan precipitaciones en forma de nieve con acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas en cotas entre los 1.100 y 1.200 metros de altitud.

Ante estos avisos, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha recomendado a los conductores extremar la precaución si van a circular por las carreteras de la zona de la Sierra.

Desde el organismo han señalado que es "fundamental" llevar cadenas o fundas antideslizantes e instalar incluso ruedas de invierno. Es conveniente llevar ropa de abrigo en el coche y el móvil con batería.

Además, han hecho un llamamiento a la precaución para quienes circulen por la zona, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día, ante la posibilidad de que haya placas de hielo en zonas de umbría.