Alegría (PSOE) exige a Azcón un plan de ayudas ante el alza de energía y combustible

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha exigido el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, que apruebe "de manera rápida y ágil" medidas para ayudar a sectores como la agroalimentación y el transporte y a las familias a hacer frente al alza en los precios del combustible, la energía o los fertilizantes con motivo de la guerra de Irán.

En rueda de prensa, Alegría ha recordado que, aunque el Ejecutivo autonómico esté en funciones, su principal responsabilidad sigue siendo "hacerse cargo" de los problemas de los aragoneses, en lugar de limitarse a "observar" el aumento de los costes para las familias y para sectores como el primario, criticando que está sumido en una situación de "parálisis" y "atonía", sin aportar "ninguna medida" ni "ninguna propuesta".

"Pasan los días, pasan las semanas y, sin embargo, las preocupaciones del Partido Popular y de Azcón nada tienen que ver con la propia realidad del día a día y de intentar solventar los problemas de los aragoneses y de las aragonesas", ha añadido.

CUATRO LÍNEAS DE AYUDAS

"Si no tiene ideas", ha continuado, le ha propuesto medidas como las que ya se están poniendo en marcha en otras comunidades autónomas, con medidas "concretas y aplicables", como un paquete de ayudas directas dirigidas a sectores como la agroalimentación, el transporte y la industria para compensar el aumento en los costes de la energía y los carburantes, así como garantizar la actividad y el empleo.

A ello ha sumado un plan de choque específico para el campo aragonés, especialmente para el sector de la alfalfa, con ayudas para la compra de fertilizantes y combustibles, y para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Del mismo modo, la líder de los socialistas aragoneses ha planteado que se pongan en marcha líneas de financiación pública para facilitar la liquidez a pymes y autónomos, a través de créditos blandos o avales públicos, y la aprobación de un bono energético autonómico, compatible con el estatal, para ayudar a las familias a hacer frente a las facturas eléctricas, de gas y de combustible.

CONVOCAR A AGENTES SOCIALES Y GRUPOS POLÍTICOS

La portavoz parlamentaria del PSOE no ha dado cifras concretas del presupuesto que sería necesario para estas ayudas, instando a convocar como primer paso a los agentes sociales e incluso a los grupos políticos para que planteen propuestas para los sectores más afectados y así cerrar una cifra final.

"Llevamos ya demasiadas semanas haciendo frente a esa guerra de Oriente Próximo, que se ha llevado ya demasiadas vidas civiles inocentes y que está causando también inestabilidad global y está teniendo consecuencias desde el punto de vista del día a día de las familias", ha subrayado Alegría, citando el incremento de los precios de los combustibles o los fertilizantes para la agricultores aragoneses.

En este punto, ha ensalzado el anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de movilizar 5.000 millones de euros para "apoyar a nuestras empresas y reforzar el escudo social para que nadie se quede atrás".

En palabras de Pilar Alegría, no está planteando "nada extraordinario" ya que son medidas que "se pueden poner en marcha desde ya si el Gobierno de Aragón hiciera lo que tiene que hacer, que es trabajar, que es preocuparse por los aragoneses".