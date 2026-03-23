Marín (PP) dice que el Gobierno de Aragón ya ha tomado medidas por la guerra y trabaja en un paquete más amplio

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha recordado que el Gobierno autonómico ya tomó el pasado 13 de marzo las primeras medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán en la economía y que está trabajando en un paquete más amplio que se dará a conocer en los próximos días.

Así lo ha manifestado la portavoz 'popular' en respuesta a su homóloga socialista, Pilar Alegría, quien ha exigido la aprobación "de manera rápida y ágil" de diferentes planes de ayudas ante el alza de combustibles, energía o fertilizantes.

"Quien ha llegado tarde ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado Marín: "Se ha quedado corto y sólo ha acertado copiando las propuestas formuladas por el PP. De hecho, ha recibido críticas de los sectores afectados".

En este sentido, ha señalado que el sector del transporte afirma que las ayudas "no compensan el coste real del combustible", que la industria advierte de que la situación va a seguir empeorando y que el sector agrario dice que las medidas son "claramente insuficientes" para cubrir el aumento de los costes de producción. "Es decir, quienes sostienen la economía están diciendo alto y claro que este plan no está a la altura", ha reiterado.

Frente a ello, Marín ha aseverado que el Gobierno de Aragón "sí ha estado trabajando desde el primer momento", con la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, presentando las primeras medidas de respuesta el pasado 13 de marzo en el Consejo Asesor para la Internacionalización de las Empresas, entre ellas la flexibilización de los requisitos y condiciones para el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias de las empresas afectadas, que se aplicará a impuestos como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuestos medioambientales y a cualquier deuda tributaria autonómica.

La portavoz del PP ha indicado que "ese mismo día se anunció que esta actuación forma parte de un paquete de 56 medidas en el que el Gobierno de Aragón lleva tiempo trabajando", aunque ha emplazado a que sea el propio Ejecutivo el que lo dé a conocer en su totalidad.

CRÍTICAS AL GOBIERNO CENTRAL

Todo ello, en su opinión, pese a la "falta de colaboración y de respeto institucional" del Gobierno de España, ya que tras la guerra de Ucrania se pactaron medidas con las Comunidades Autónomas y se convocó una Conferencia de Presidentes y "hoy nada", con "Sánchez aislado porque no se habla ni con sus presidente autonómicos".

"Mientras unos reaccionan tarde y obligados por la presión, otros llevan semanas trabajando con seriedad y anticipación", ha aseverado Marín, quien ha acusado a Alegría de hacer de nuevo de "portavoz de Sánchez", además de "negar la evidencia y defender unas medidas que ni siquiera convencen a quienes más las necesitan".

La portavoz parlamentaria del PP ha concluido afirmando que "la única parálisis que existe es la de un Gobierno agotado --en referencia al central--, que ha intentado utilizar la guerra para su supervivencia en vez de trabajar de la mano con los afectados para aportar soluciones"

"Todo lo contrario de lo que hace el Gobierno de Jorge Azcón, que está dando respuesta con seriedad, escuchando a quien sabe y buscando siempre proteger a los aragoneses", ha finalizado.