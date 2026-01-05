Alegría (PSOE) impulsará el apoyo a protectoras de animales y ayuntamientos de Aragón para gastos veterinarios

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, visita la protectora de animales Sanmañicos, en San Mateo de Gállego (Zaragoza). - PSOE ARAGÓN
SAN MATEO DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)
La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se ha comprometido a apoyar desde el Gobierno autonómico a ayuntamientos y a protectoras de animales, que invierten "mucho dinero" en gastos veterinarios para el cuidado y esterilización de animales "abandonados o maltratados".
En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la protectora Sanmañicos, en la localidad zaragozana de San Mateo de Gállego, Alegría ha aprovechado para lanzar un mensaje a favor de la adopción de animales y por que estas entidades puedan recibir un servicio de esterilización desde el Gobierno de Aragón.
Ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, que tiene "una especial sensibilidad" con esta cuestión, que es "una prioridad", y que ha mejorado el presupuesto municipal para la atención de estos animales.
Por ello, sería "muy importante" que contaran con colaboración del Gobierno autonómico para mejorar infraestructuras y hacer frente a estos gastos, que son "muy importantes".
La líder socialista ha recalcado que, en el caso de San Mateo de Gállego, "la gente cada vez está más concienciada" y que "el número de adopciones crece", gracias también a que se informe de manera "muy rápida" a través de las redes sociales, donde encuentran "buena receptividad".
Ha expresado que esta visita es "muy especial" porque se considera "una amante de los animales", con los que ha convivido siempre en su pueblo, La Zaida. "Yo tengo en mi memoria esos momentos de ir con mi hermano y recoger perros que estaban abandonados en el campo, en las calles y, al final, nos los llevábamos a nuestra casa con ese objetivo de darles una segunda oportunidad a esos gatos, a esos perros que habían sido abandonados o incluso habían llegado a ser maltratados", ha relatado.
Tras reconocer el trabajo que realizan "tantísimos voluntarios" para cuidar a estos animales, Alegría se ha referido a los datos de abandono en España, con aproximadamente 300 animales abandonados en 2024. Unas cifras, ha continuado, que van mejorando, con casi la mitad de esos animales abandonados que han sido adoptados o devueltos a sus dueños.
Así, la candidata socialista ha hecho un llamamiento a la adopción: "Por un lado, le das una segunda oportunidad de tener una vida digna a ese gato, a ese perro que ha sido abandonado, pero es sobre todo una segunda oportunidad para esas personas, para esas familias que adoptan, porque van a recibir un cariño, un amor y una lealtad de esos animales que va a ser maravillosa".