Alegría (PSOE) ofrece pactar los presupuestos y cree que si Azcón convoca elecciones será por "interés personal"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha ofrecido este miércoles su "mano tendida" para pactar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 al presidente del Gobierno regional, Jorge Azcón, de quien ha dicho que si convoca elecciones anticipadas será "por capricho, por interés personal o por incompetencia".

Alegría se ha reunido durante más de una hora con Azcón en el Edificio Pignatelli, donde le ha indicado que entre pactar con Vox y adelantar las elecciones hay "un camino" que es crear una comisión técnica de negociación que permita aprobar el techo de gasto y también los presupuestos. Azcón le ha "mordido" la "mano tendida", ha lamentado la dirigente del PSOE.

A su juicio, entre pactar con Vox y adelantar las elecciones "hay un camino, que es pensar en Aragón y negociar unos presupuestos", de ahí su "propuesta responsable" a Azcón, formulada con "la máxima voluntad de llegar a ese acuerdo", señalando que "contaría con los votos del PSOE para aprobar su techo de gasto".

Para Alegría, el jefe del Ejecutivo autonómico está buscando "excusas" para pactar con Vox o llevar a la Comunidad Autónoma a unas elecciones, pero "queda tiempo para explorar el camino de la responsabilidad, de mano tendida, de llegar a acuerdos en favor de los aragoneses".

Acompañada por el portavoz parlamentario de su partido, Fernando Sabés, la secretaria general del PSOE aragonés ha presentado a Azcón una "propuesta de mínimos" que recoge "políticas fundamentales para todos los aragoneses", consciente de que "el presupuesto es del PP".

Sin embargo, la respuesta de Azcón es "que no se fía del PSOE", ha lamentado Alegría, quien ha considerado que su planteamiento es "lo que muchos ciudadanos piden, que dos partidos que piensan diferente pueden llegar a acuerdos en beneficio de todos los aragoneses".

"Vamos a seguir con la mano tendida y la voluntad seria de llegar a acuerdos", ha aseverado Pilar Alegría, emplazando a Azcón a "negociar este nuevo presupuesto para todos los aragoneses".

Pilar Alegría ha enfatizado que "Aragón necesita presupuestos, no elecciones", puntualizando que "a las elecciones nunca se les tiene miedo". Ha señalado que el PSOE está, en Aragón, en la oposición y por lo tanto "tiene responsabilidades: Plantear una propuesta alternativa para volver a generar la confianza de la mayoría y para ser capaz de llegar a acuerdos con otras fuerzas y votar otras leyes que son buenas para todos los aragoneses".

"Tendrán que explicar ellos su posición", ha manifestado la dirigente del PSOE, añadiendo que PP y PSOE son "dos fuerzas distintas y adversarios políticos", que hay cosas en las que nunca estarán de acuerdo pero "hay otras que sí".

También ha dicho que no ha acudido a la reunión con "posiciones maximalistas" y que "hay muchos más tema que mejorar", tras lo que ha comentado que cuando hay "vocación" de negociar hay que ir con "propuestas sensatas y asumibles", entendiendo que "no estemos de acuerdo en todo".

"Si Azcón no quiere llegar a consensos con el PSOE lo tendrá que explicar él", ha recalcado, haciendo hincapié en que "Aragón ha sido ejemplar en materia de acuerdos, que se consiguen con fuerzas que piensan distinto de tí; es la grandeza de los acuerdos, cuando tienes capacidad de encontrar puntos de acuerdo entre dos formaciones antagónicas".

CASO SALAZAR

Por otra parte, ha aludido al caso del exasesor de La Moncloa Paco Salazar, acusado de acoso, expresando: "No me duelen prendas en reconocer mis errores, no ha sido así nunca", a lo que ha añadido que "el presidente de Aragón, cuando más lo necesitaban los aragoneses estaba de vacaciones con el coche oficial en un festival en Galicia y ni se dignó a venir a explicarlo" a las Cortes.

En relación a la suma de casos de políticos acusados de acoso sexual, Alegría ha afirmado: "Desde luego, que las mujeres denuncien nunca jamás será un problema, al contrario, significa que los mecanismos funcionan, que se sienten seguras para poder denunciar y es lo fundamental".

"El partido siempre va a actuar con contundencia y siempre está al lado de las víctimas y si podemos actuar con esta contundencia es porque el PSOE ha puesto en marcha protocolos anti acoso, el único partido en España que los tiene, y es importante que el resto de partidos, empezando por el PP, apruebe estos protocolos, que son buenos para que las mujeres puedan sentirse seguras y trasladarnos sus denuncias".