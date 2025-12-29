Alegría (PSOE), pendiente del accidente por la caída de un alud en Panticosa (Huesca)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS.

PANTICOSA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha expresado en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter'-- que están "muy pendientes" por el accidente sucedido este lunes por la caída de un alud en el pico oscense Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, que ha causado dos fallecidos y una herida leve por hipotermia, mientras que otra persona sigue desaparecida.

En su publicación, Alegría ha indicado que ha hablado con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y con el alcalde de Panticosa, Jesús María Uriz.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha informado también de que se ha trasladado a Panticosa, donde la Guardia Civil trabaja en la búsqueda de desaparecidos y de que ha trasladado al alcalde "toda la colaboración posible".

El presidente autonómico, Jorge Azcón, también ha anunciado que cancela su agenda para este lunes para trasladarse a la localidad pirenaica.