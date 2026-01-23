Alegría (PSOE) pide "máxima movilización" al electorado: "Mi proyecto es la cercanía, escuchar a los aragoneses"

TERUEL 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha iniciado este viernes, 23 de enero, la campaña electoral de cara a la cita urnas del próximo 8 de febrero, donde ha pedido "máxima movilización" a la ciudadanía y ha defendido un proyecto político basado en "la cercanía y la proximidad", priorizando "escuchar a los aragoneses para comprender sus problemas y mejorar su calidad de vida".

Alegría ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral desde Teruel, donde ha atendido a los medios de comunicación, acompañada por el candidato a las Cortes de Aragón por la provincia, Rafael Guía.

Ha recalcado que la campaña electoral comienza este viernes por la mañana con la pegada de carteles, una vez ha finalizado el luto oficial por el accidente ferroviario en Ademuz, pero "evidentemente no ha terminado ni el recuerdo a las víctimas ni, por supuesto, el dolor".

"Esa tragedia que hemos vivido durante estos días en nuestro país me obliga y nos obliga a todos a afrontar una campaña digna, una campaña a la altura y, desde luego, una campaña limpia", ha afirmado Pilar Alegría, mostrándose convencida de que es, además, "la campaña que quieren y merecen todos los aragoneses y todas las aragonesas".

La también secretaria general de los socialistas aragoneses ha calificado de "verdadero honor" iniciar la campaña electoral en Teruel, "la ciudad donde tuve el privilegio de poder estudiar durante tres años". De hecho, ha contado que ha visitado durante esta primera mañana de campaña electoral el campus universitario de Teruel, acompañada de algunos de los que fueron sus profesores durante su etapa como estudiante de Educación Primaria.

"MUCHAS GANAS E ILUSIÓN"

"Vamos a afrontar esta campaña con muchas ganas, con mucha ilusión. La cercanía y la proximidad no son una opción, son mi proyecto político", ha afirmado Alegría, al tiempo que ha manifestado su intención de "seguir recorriendo el territorio, porque es la manera de conocer y de comprender los problemas de los aragoneses, escuchándoles, mirándoles a los ojos para poder transformar esos problemas en esperanza y en soluciones para mejorar su calidad de vida".

Todo ello, pasa por "defender los derechos de los aragoneses y de las aragonesas, por seguir mejorando y consolidando los servicios públicos", una idea, ha subrayado, a la que alude el lema de la campaña electoral: 'Por Aragón, por tus derechos'.

Desde el PSOE, "queremos gobernar Aragón con una presidenta a tiempo completo, porque ya hemos tenido durante dos años y medio un presidente a tiempo parcial --en alusión al 'popular' Jorge Azcón--", ha destacado.

Además, Pilar Alegría se ha referido al "pulso de ilusión y ganas de cambiar la situación de Aragón de los dos últimos años y medio" que ha percibido en sus citas de precampaña electoral en municipios como Ejea de los Caballeros y Zuera, donde sus vecinos apuestan, ha trasladado la candidata socialista, por "un gobierno que realmente se ocupe y preocupe de los problemas de los aragoneses".

De modo de que se ha emplazado a "trabajar y hacer posible por ese cambio". En este punto, ha solicitado máxima movilización" a la ciudadanía para el próximo 8 de febrero, "porque lo que está en juego no es solo un resultado, sino qué modelo de sanidad queremos para nuestra tierra, qué educación queremos para nuestros hijos y qué políticas públicas para nuestras familias".

"Mi prioridad va a ser defender esos problemas cotidianos de los aragoneses, apostando claramente por los servicios públicos que son fundamentales para que los aragoneses puedan vivir aquí y puedan hacerlo dignamente", ha resumido.

AEROPUERTO DE TERUEL

Por otro lado, Alegría ha visitado el Aeropuerto de Teruel, "una insignia, una seña muy marcada de una apuesta clara que hizo en su momento un gobierno socialista y que ha generado más de mil puestos de trabajo, convirtiendo a Teruel en ese nodo fundamental, logístico, fundamentalmente en el sector aeronáutico".

Ha rememorado que el PP se refería al Aeropuerto de Teruel como "la chatarrería", mientras hoy "corren a ponerse medallas": "Cuando los socialistas trajimos ese proyecto Teruel, solamente supieron despreciarlo y llamarle la chatarrería de Aragón y de Valencia".

Este proyecto aeroportuario se suma, ha dicho, a otros atraídos por gobiernos socialistas a la provincia de Teruel, citando MotorLand o Platea, cuyo resultado ha sido "riqueza y empleo", y que marcan la línea "que queremos seguir para Aragón" desde el PSOE.

"Frente a la parálisis que hemos vivido durante estos dos años y medio y la carta de presentación y la hoja de ruta que siempre ha trasladado el Partido Socialista para Teruel ha sido de grandes proyectos tractores que nos han permitido, sobre todo, asentar población, generar empleo y marcar una senda de impulso".

CABEZA DE LISTA POR TERUEL

Rafael Guía ha enfatizado en "las ganas y ambición" con las que afronta la próxima cita electoral, unos comicios a los que concurre como cabeza de lista por la provincia de Teruel.

"Conocemos la provincia palmo a palmo y mi candidatura está formada por alcaldes y concejales del territorio, de las diez comarcas y vamos a ir por todos los pueblos transmitiendo nuestra forma de pensar, sobre todo en defensa de unos servicios públicos de calidad, que es uno de los factores que asienta a la población, pero también practicando una escucha activa, porque lo que nos caracteriza a nosotros es la cercanía con los problemas de los aragoneses y las aragonesas".

Ha finalizado diciendo: "Vamos revertir una situación de desgobierno y de incapacidad para gobernar, como se ha demostrado en estos dos años y medio, ya que --los 'populares'-- no han arrancado ni un proyecto que no viniera del gobierno anterior, y aún los que han arrancado no los han ejecutado todavía".