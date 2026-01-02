Alegría (PSOE) plantea al resto de partidos un compromiso por una campaña limpia y sin ataques personales en Aragón

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha planteado este viernes un documento, que remitirá al resto de fuerzas políticas y entidades sociales y sindicales, que recoge un compromiso por una campaña "limpia", sin insultos ni ataques personales, también en el entorno digital, y en la que no se usen la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para "engañar o manipular".

"Tenemos por delante 37 días de campaña electoral y al menos mi compromiso es que tengamos una campaña electoral limpia en Aragón, donde la tónica habitual sean las propuestas, el diálogo y, sobre todo, el respeto", ha trasladado Alegría en un encuentro con medios de comunicación celebrado en la sede de los socialistas en Zaragoza.

Para ello ha redactado un documento titulado 'Compromiso por una campaña limpia' con seis puntos para afrontar los comicios desde "la convivencia, el respeto y los valores democráticos" y garantizar que la campaña sea "un espacio de ideas, propuestas y futuro compartido, no un campo de insultos, mentiras o ruido interesado", recoge el documento.

"Los aragoneses, desde luego, merecen esa campaña limpia y lo que merecen son escucharnos propuestas y que nos alejemos completamente del ruido", ha reiterado la candidata socialista, quien ha incidido en el respeto en el ámbito digital, aunque "evidentemente esas propuestas pueden y tienen que ser debatidas y confrontadas con las del resto de formaciones políticas", pero siempre en una discusión basada en el respeto.

RECHAZO A LAS "PLATAFORMAS DE ODIO"

En ese sentido, ha insistido en que las nuevas tecnologías y la IA sirvan como herramientas para que los ciudadanos se acerquen a la política y "en ningún caso" como "plataformas de odio o para engañar a los ciudadanos".

En concreto, el documento recoge en su primer punto que la campaña se afronte "con ideas, con trabajo y con propuestas" y no "con ataques personales, insidias o falsedades". El segundo punto insta a los representantes políticos a "ser ejemplo de diálogo, de respeto y de convivencia democrática, también en el entorno digital".

Bajo el título 'No todo vale en política', el tercer punto remarca que "no todo vale" y rechaza "los insultos, el acoso, la desinformación y el uso de perfiles anónimos, automatizados o coordinados para intoxicar el debate público". Asimismo, emplaza a que las críticas y denuncias se hagan "con responsabilidad, con pruebas y por los cauces adecuados".

Por último, apuesta por un uso responsable de las herramientas tecnológicas y condena "cualquier forma de violencia, intimidación o vandalismo".

CONFÍA EN QUE EL RESTO DE PARTIDOS LO SUSCRIBAN

Alegría ha recordado que todas las fuerzas políticas suscribieron un compromiso similar de cara a las elecciones europeas de 2024 y que también se ha planteado en comicios en otros países como Canadá o Alemania. "Espero y quiero creer que todas las fuerzas políticas lógicamente se van a sumar a este buen tono, que es el tono además que espera la ciudadanía de todos nosotros", ha afirmado, a la vez que ha abogado por "alejarse por completo del ruido, del odio y del insulto en esta campaña electoral". "No me cabe ninguna duda de que va a haber unanimidad de darle a Aragón una campaña limpia", ha confiado.

La líder del PSOE Aragón ha asegurado que "cuando el odio llega al entorno digital, ese odio se traslada también a la política y a la sociedad", y ha sido tajante: "Yo, desde luego, por ahí no voy a pasar".

Sobre el uso de 'bots' en las redes sociales, ha instado a preguntarse "quién está detrás de estas campañas y, sobre todo, a quién beneficia" y ha dejado claro que "ese no puede ser el camino".

"PIE EN PARED" ANTE LOS 'BOTS'

Alegría no ha entrado a valorar las respuestas que llegan a través de redes sociales, pero ha avisado de que va a poner "pie en pared" ante esos 'bots' y esos "ejércitos anónimos" que lo que pretenden es "jugar con la mentira" y "deshumanizar al adversario político": "Yo por ahí desde luego no voy a pasar ni lo voy a tolerar".

Además, ha considerado que "como se hace una campaña electoral, se gobierna", por lo que si se convierten en "un espacio negativo, donde solamente se genere ruido y división, los principales perjudicados van a ser los ciudadanos".

Preguntada por si cree que los insultos y las respuestas que recibe son diferentes por el hecho de ser mujer, ha sostenido que, al entrar en las redes sociales, "rápidamente" se saca la conclusión de que los insultos que reciben las mujeres, ya sea en el ámbito político o cualquier otro ámbito profesional, "siempre tienen la misma tonalidad", que difiere de cuando se señala a un hombre.