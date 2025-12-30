Alegría (PSOE) propone un convenio autonómico de la discapacidad como en Navarra para mejorar los salarios

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha compartido un café con personal y usuarios de ADISLAF. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata de este partido a la Presidencia del Gobierno regional, Pilar Alegría, ha propuesto este martes que la Comunidad Autónoma ponga en marcha un convenio autonómico para el sector de la discapacidad como en otras comunidades, poniendo el ejemplo de Navarra, para mejorar los salarios de las trabajadoras.

Durante su visita a las instalaciones de la entidad social ADISLAF, en Zaragoza, Pilar Alegría ha compartido un café con personal y usuarios de esta Fundación, a quienes ha trasladado la apuesta por mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector de la discapacidad, la mayoría mujeres, un "compromiso" si es elegida presidenta del Gobierno de Aragón.

"Cuando miras cuáles son sus condiciones laborales, profesionales y económicas nos encontramos que no son del todo positivas", ha expuesto Alegría, apuntando que muchas de ellas perciben el salario mínimo interprofesional o 50 euros más.

"Mi compromiso es trabajar para poder desarrollar en Aragón ese convenio" para mejorar las condiciones laborales y salariales del sector, "algo básico y fundamental para que también estas trabajadoras, que desde luego lo primero que tienen es una vocación absoluta de servicio público, vean reconocido su trabajo". La candidata socialista ha recordado que otras comunidades ya están desarrollando un convenio de este tipo.

También ha criticado que, desde la pasada primavera, está pendiente la firma del "concierto social" que ADISLAF firma con el Ejecutivo aragonés, por lo que no puede sacar más plazas concertadas, "con el problema que eso está generando para tantas familias en Aragón".

Ha pedido ampliar los plazos de vigencia del concierto social para "seguir trabajando por ese Aragón de los derechos que yo estoy defendiendo".



