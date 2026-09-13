Alegría (PSOE) señala que "no acaba el trabajo" tras la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos

Archivo - La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - PSOE - Archivo

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este domingo, en un tuit en la red social 'X', que el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) se ha dado definitivamente por extinguido, "pero no acaba el trabajo".

Alegría ha expresado: "Vamos a seguir al lado de la gente, escuchándoles, para que Aragón esté mejor preparado para los incendios que vendrán". Ha invitado a la ciudadanía a elaborar propuestas sobre esta materia.

El servicio de prevención y extinción de incendios Infoar del Gobierno de Aragón ha dado por extinguido, este sábado, el incendio forestal de Las Peñas de Riglos.

Este incendio comenzó el 10 de agosto y ha quemado unas 14.500 hectáreas de bosque en las comarcas altoaragonesas de La Jacetania y La Hoya de Huesca, obligando a desalojar durante varios días a más de mil habitantes de casi una veintena de localidades afectadas por el fuego.