Alegría reacciona a la convocatoria de elecciones: "El PSOE es la alternativa y el partido que va a gobernar Aragón"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, junto a los secretarios generales de Zaragoza, Teresa Ladrero, y de Huesca, Fernando Sabés, en el encuentro mantenido con alcaldes socialistas. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado este lunes que "el Partido Socialista es la alternativa y es el partido que va a gobernar la próxima legislatura en Aragón". Lo ha dicho en un encuentro con 40 alcaldes y alcaldesas socialistas aragoneses "que son el mejor ejemplo de la política que hacemos el PSOE en Aragón, con un proyecto de cercanía, de proximidad, de dedicación por y para Aragón y de escucha de las necesidades de los aragoneses y aragonesas".

"El modelo socialista es la alternativa al modelo de Azcón que en estos dos años de gobierno ha demostrado "una incapacidad para llegar a acuerdos, una absoluta dejadez por Aragón y una nula capacidad de gestión para escuchar y dar respuesta a las necesidades de los y las aragonesas".

Alegría ha explicado que la convocatoria de elecciones anticipadas "responde a un capricho personal de Azcón, que nunca ha querido atender nuestra propuesta de diálogo y acuerdo".

En ese sentido, ha criticado a Azcón porque "está más cómodo en la destrucción que en la construcción por Aragón", ha dirigido a los alcaldes y alcaldesas esta mañana. Y ha añadido que "Jorge Azcón no quiere ser presidente de Aragón porque para él primero son sus intereses personales y partidistas, y luego los de los aragoneses".