Alegría reivindica a los maestros represaliados frente a PP y Vox, que "pisotean" la memoria democrática

Recordar a las víctimas es "de justicia" y "de honestidad democrática"

ZARAGOZA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, ha recordado a los maestros represaliados durante la Guerra Civil española, en un momento en el que la memoria democrática está siendo "absolutamente pisoteada" por PP y Vox en las comunidades donde han gobernado, como Aragón o Extremadura.

Así lo ha asegurado Alegría este viernes en declaraciones a los medios de comunicación previas a la inauguración de la jornada 'La depuración del magisterio y del profesorado universitario en Zaragoza (1936-1945)', organizada por la Cátedra María Domínguez de Memoria Democrática y en la Delegación del Gobierno en Aragón.

Ha expresado que, como ministra de Educación, es "de especial interés" su participación en una jornada en memoria de esos profesores que fueron represaliados durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, en un acto "de justicia y, sobre todo, de honestidad democrática".

DEROGACIÓN DE LAS LEYES DE MEMORIA

Alegría ha aprovechado también para reconocer el trabajo que realizan las organizaciones memorialistas, especialmente en un momento en el que asiste "con absoluta preocupación" a cómo "la derecha y la ultraderecha, el Partido Popular y Vox, allí donde gobiernan y han gobernado, han hecho para atrás todas esas leyes de memoria democrática", como ha sucedido en Aragón.

En ese sentido, ha rechazado que trabajar en la memoria democrática suponga "abrir heridas antiguas" cuando lo que se busca realmente es "cerrar definitivamente esas heridas", para lo que "es necesario recuperar la memoria y la dignidad de todas esas víctimas".

"Esa memoria democrática está siendo absolutamente pisoteada por la derecha y por la ultraderecha y el claro ejemplo lo tenemos aquí, en la Comunidad Autónoma de Aragón", ha reiterado Alegría, en referencia a la derogación de la Ley de Memoria Democrática y su sustitución por un "mal llamado" plan de concordia, que "en ningún párrafo, en ninguna línea aparece tan siquiera la palabra dictadura ni tampoco el franquismo".

EL PRIMERO DE UNA SERIE DE ACTOS

En cuanto al acto de este viernes, es el primero de una serie de actos en torno a la depuración de maestros y profesores que llegarán también a Teruel --el 27 de noviembre-- y Huesca --2 de diciembre--.

Así, está cátedra pretende mostrar "hasta qué punto las plantillas de personal docente en las escuelas, en los institutos, en la universidad, quedaron purgadas y quedaron depuradas tras la Guerra Civil y cuál ha sido la trayectoria profesional de aquellas personas que, en función de la ley de responsabilidades políticas y de la depuración de funcionarios, tuvieron que buscarse la vida", ha explicado su director, Alberto Sabio.

Durante su intervención en el acto, la ministra Alegría ha subrayado el extraordinario valor de los maestros y maestras que creyeron en la educación como palanca para generar ciudadanos libres y críticos. "No fueron perseguidos por lo que pensaban, sino porque enseñaban a pensar a los niños y jóvenes, a los ciudadanos libres del futuro", ha afirmado.

La titular de Educación ha defendido que los trabajos de memoria democrática "no reabren heridas, sino que las cierran definitivamente", ofreciendo dignidad a todas las víctimas. En este sentido, ha recordado que desde 2019 se han realizado 8.941 exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, casi la mitad de las 20.000 que podrían localizarse todavía en fosas comunes.

Alegría ha señalado también que el 50 aniversario del fin de la dictadura, que se conmemora este año, invita a completar "nuestros deberes democráticos hacia quienes perdieron la vida precisamente por creer en la democracia".

Ha reivindicado también el Memorial de Torrero, en Zaragoza, como "un hermoso ejemplo de reconciliación democrática y de respeto compartido por todas las fuerzas políticas".

Sin embargo, ha advertido de las amenazas actuales a la memoria democrática: "Vivimos tiempos de incertidumbre, con una nueva derecha radical que boicotea los trabajos de memoria y con intentos de reescribir la historia. Por eso, más que nunca, debemos reforzar la tarea desde la investigación, la divulgación y la pedagogía".

El acto ha contado, además, con una mesa redonda formada por los profesores Herminio Lafoz, José Ramón Villanueva y Eliseo Moreno. Con la figura de María Domínguez, primera alcaldesa democrática de España y símbolo del compromiso educativo y feminista, la Cátedra aspira a convertirse en un referente en la investigación sobre la memoria democrática y la historia del magisterio en Aragón y en España.