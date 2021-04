Alejandro Nolasco (VOX): "Teruel es la gran olvidada de los Gobiernos de España y Aragón"

El concejal de VOX en el Consistorio turolense dice que "no hay una distribución equitativa de la riqueza de España"

TERUEL, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de VOX en Teruel, consejero comarcal y presidente provincial de este partido, Alejandro Nolasco, ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press que "Teruel es la gran olvidada de los Gobiernos de España y Aragón".

Ha añadido que la provincia se encuentra en "una agonía total" porque "no hay nada" debido a la "desidia total" por parte de los Ejecutivos mencionados, pese a que "tenemos un activo importantísimo a todos los niveles".

Para VOX "es una vergüenza y una estafa lo que está pasando con la licitación" del estudio del Corredor Cantábrico-Mediterráneo a su paso por Teruel. Ha explicado que el Gobierno de España lo sacó a licitación en 2011 y pagó 800.000 euros, pero "se dejó en un cajón, se dio por perdido".

Posteriormente, varios diputados, entre otros los de VOX, preguntaron en el Congreso sobre este estudio pero "nadie contestó, no se respondió a las preguntas parlamentarias" y en 2019 VOX buscó el estudio.

"Lo encontramos", ha celebrado, añadiendo: "Nos dijeron que habría que esperar a actualizarlo a la normativa vigente", aunque "la parte técnica es la misma" y en 2020 Pedro Sánchez prometió, en un mitín en Teruel, que licitaría un nuevo estudio, lo que aparece reflejado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con una partida de 1,2 millones de euros "y Teruel Existe se congratula" y "lo venden como una victoria".

Ha lamentado que "el estudio fue paralizado por el PSOE y dejado caducar por el Gobierno de Rajoy", pese a que "se pagó prácticamente la totalidad".

Ahora se verá si el nuevo estudio "va a la basura o no", ha avisado Alejandro Nolasco, para quien "no hay un interés real en solucionar la problemática que hay en Teruel" porque "España es un reino de taifas" y "están intentando retrasar este proyecto para darle carpetazo", a su juicio por presión de Cataluña, cuyo Gobierno tiene interés en que el Corredor no pase por la España interior, sino por su territorio, ha dicho.

El Gobierno de España "les rinde pleitesía y se pliega ante las presiones independentistas", de manera que "deja a Teruel, otra vez, sin esperanza".

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Además, ha opinado que "no hay una distribución equitativa de la riqueza en el país" y que "está claro que País Vasco, Cataluña y otros sitios están recibiendo más dinero y las provincias más humildes van a llegar a un absoluto desierto".

Alejandro Nolasco ha considerado que "no es normal que en Teruel se reciban menos ayudas --de la PAC-- porque está en un estrato --región-- inferior a Zaragoza", ya que equivale a que "un agricultor de Teruel que produzca más que en Zaragoza esté recibiendo menos ayudas, aunque hay tierras de Teruel mucho más fértiles".

Sin "enemistad" con Zaragoza, el concejal turolense ha defendido "la igualdad real" en la concesión de las ayudas relacionadas directamente con la producción y la extensión de los terrenos.

La central térmica de Andorra ha cerrado, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo se demora y la banda ancha no llega, ha resumido Nolasco para aseverar lo siguiente: "La provincia está plegada a lo que dicen los Gobiernos autonómicos y, si la gente se va porque no hay empleo, al final cada vez habrá menos gente; es la pescadilla que se muerde la cola".

En cuanto a las carreteras, ha señalado que "no es ya que no se haga la A-40, es que ni siquiera se ha ensanchado la carretera de Libros", una "problemática seria". Ha mencionado el caso de la carretera N-330 entre Teruel y Villastar, cuya mejora lleva 10 años en trámites y "a día de hoy la carretera sigue igual que siempre, no se ha hecho nada".

"La impresión por parte de la gente en Teruel es que no se avanza y, por mucho que venga el ministro José Luis Ábalos, la gente se está yendo de Teruel".

También ha llamado la atención sobre las comunicaciones con Madrid en autobús, destacando su "función social" en una provincia envejecida como Teruel. Así, "por mucho que ese trayecto sea deficitario, la DGA tiene que contribuir" a financiar el servicio con la capital de España.

Respecto a los proyectos de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz, Nolasco ha opinado que "en política hay que hacer cosas, no poner excusas", por lo que "no es entendible que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel no se pongan de acuerdo: Hay que darle un empujón". Ha recomendado que aumente el número de habitaciones individuales.

En el caso de Alcañiz ha abogado por instalar una residencia de personas mayores en el antiguo hospital, cuando se abra el nuevo. "Alcañiz tiene una población muy envejecida y le hace falta una residencia", ha apuntado.

En ambos casos, "las cosas van lentas y siempre se retrasan con la excusa de que van a hacer mejoras o que ha habido algún error con alguna divergencia, pero uno por otro la casa sin barrer", frente a lo que ha pedido "remar todos hacia el mismo lado y meter presión para que se hagan cuanto antes".

Nolasco ha alertado de la "horrible" situación de la hostelería en la provincia a causa de las restricciones por la COVID-19. "Todos tenemos conocidos que han tenido que cerrar sus negocios" porque "han tenido que seguir pagando impuestos y han recibido cero euros", aunque en la capital se suprimió el impuesto sobre las terrazas.

También es el caso de los gimnasios, cuyos propietarios le han relatado "lo mismo". Nolasco cree que se pueden realizar ambas actividades manteniendo las distancias de seguridad, criticando algunas medidas "arbitrarias" del Gobierno de Aragón.

"CONTEXTO DE ENTEDIMIENTO"

El concejal de VOX ha destacado que el Ayuntamiento de Teruel y el Consejo Comarcal han aprobado todas las mociones que ha presentado, en torno al 40 por ciento por unanimidad, y que VOX ha apoyado los Presupuestos.

En el Consistorio "hemos bajado todas las tasas", como la plusvalía municipal por herencia, al máximo legal, el 95 por ciento, la tasa de vados, el impuesto de tracción mecánica de vehículos y el resto de gravámenes.

"Pactamos con el equipo de gobierno en lo que podemos y somos un apoyo a veces externo porque estamos en la oposición", al tiempo que "criticamos lo que nos parece mal", en un "contexto de entendimiento" con el Gobierno municipal.

El edil ha propiciado la equiparación de beneficios e incentivos municipales de familias monoparentales y numerosas en materia de fiscalidad.

Igualmente, ha instado a crear un punto limpio móvil y ha impulsado varias obras de asfaltado de calles, especialmente en los accesos a la capital turolense, que "estaban en mal estado", también la colocación de pulsadores en una decena de fuentes públicas, lo que ha permitido evitar el vertido de 10 millones de litros de agua potable al año. Otras iniciativas propuestas son la remodelación de la plaza de toros y la mejora del alumbrado en el Parque de los Fueros.

ECONOMÍA SOCIAL

Sobre la propuesta del Gobierno de España de designar a la ciudad capital de la economía social de 2021, Alejandro Nolasco ha dicho que "es un gesto que se hace pero no hay ninguna efectividad, no va a suponer ningún tipo de acicate o ayuda real a la provincia". Ha argumentado que "si están totalmente olvidadas cosas importantes como las conexiones terrestres y telemáticas eso se queda en palabras".

Nolasco ha recordado que mientras en la cercana localidad de Andorra ha cerrado, en 2020, la central térmica de Endesa "y han despedido a todo el mundo", en Alemania estas instalaciones continuarán su actividad al menos hasta 2039.

A su juicio, esta designación "es una especie de llamada de atención para que Teruel Existe vea que se les nombra, pero no tiene una efectividad real para nada".