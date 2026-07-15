La alerta roja por incendios forestales continúa en 23 zonas de Aragón

Nivel de alerta por riesgo de incendio forestal para este miércoles 15 de julio. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para este miércoles 15 de julio, el Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en un total de 23 zonas de la Comunidad: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Gúdar, Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Mijares, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

Tan solo algunas zonas del Pirineo oriental y el suroeste de la provincia de Teruel mantienen el nivel naranja. A lo largo del día de hoy serán posibles incendios de alta intensidad en casi todo el territorio. Los principales factores de propagación serían el viento, además de la topografía, sin poder descartar la observación de algún comportamiento convectivo localmente.