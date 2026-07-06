Alerta roja por riesgo de incendios forestales este lunes prácticamente en la totalidad de Aragón

Alerta roja por riesgo de incendios forestales prácticamente en la totalidad de Aragón para este lunes 6 de julio - INFOAR

ZARAGOZA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, dependiente del departamento de Medio Ambiente y Turismo, decreta para este lunes 6 de julio el nivel de alerta rojo por riesgo de Incendios Forestales prácticamente en la totalidad de Aragón.

El nivel de alerta de peligro de incendios forestales (NAPIF) de este lunes sitúa 24 zonas en alerta roja: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Gúdar Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Mijares, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

Para este lunes, la disponibilidad de combustible muerto es muy alta o total en la mayor parte de la Comunidad y la propagación de incendios de alta intensidad es posible en casi todo el territorio. Además, hay riesgo de tormentas en el tercio sur de la Comunidad.

El nivel de alerta de peligro de incendios forestales (NAPIF) se establece a nivel territorial, por zonas homogéneas en cuanto a riesgo y a tipología de los incendios, denominadas zonas de meteoalerta.

Desde el departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, se hace un llamamiento total a la prudencia. La previsión dicta que la alerta roja se extenderá a todo Aragón durante este martes.

RESTRICCIONES CON EL NIVEL DE ALERTA ROJO

Desde el Ejecutivo se recuerda que en el Nivel de Alerta Rojo se establece la prohibición de encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos.

Tampoco está permitido encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales.

También arrojar o abandonar objetos en combustión. Asimismo, se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

Además, en los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

Como excepciones se establecen en este nivel de alerta el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas en las condiciones fijadas en la orden AGM/681/2023.