Aliaga (PAR) ve "difícil" un pacto con PSOE, Podemos, CHA e IU por la "lejanía" programática e ideológica

Publicado 29/05/2019 18:46:08 CET

Nadie se ha puesto en contacto con él y advierte de que no es un "parapeto" para evitar que alguien gobierne

ZARAGOZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Aragonés (PAR) y diputado electo en las Cortes autonómicas, Arturo Aliaga, ha considerado "difícil" alcanzar un acuerdo con PSOE, Podemos, CHA e IU para el Gobierno de la Comunidad porque las posiciones programáticas e ideológicas "son lejanas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press, en respuesta a la propuestas formulada este martes por el presidente de CHA, José Luis Soro, de un pacto a cinco bandas para evitar un Gobierno de la derecha en la Comunidad autónoma. Entre todos ellos, sumarían 36 escaños sobre los 67 del hemiciclo de las Cortes de Aragón, dos por encima de la mayoría absoluta.

Aliaga ha aclarado que si se le propone sentarse en una mesa, no se negará. "Me puedo sentar en todas las mesas que me propongan", ha señalado, pero ha advertido de que el PAR es un partido "de centro moderado" y aboga por "gobiernos de amplia base" por lo que "no encaja muy bien en gobiernos de la izquierda y para la izquierda".

Ha agregado que el PAR incluye en su programa cuestiones que "rechazan" estas formaciones, como las obras hidráulicas del Pacto del Agua, la defensa de la educación concertada, la supresión de impuestos "abusivos", como el de Donaciones y Sucesiones, y la interconexión eléctrica con Francia.

"No sé si hay posibilidad real" de un acuerdo, a pesar de esa invitación, ha dicho Aliaga, para apuntar que "saben cuál es mi proyecto político" y cuestionar que sea ahora cuando se les invita, después de que en la última legislatura se hayan apoyado en las Cortes de Aragón "bien pocas propuestas e iniciativas que ha presentado el PAR", aunque haya habido algunos acuerdos, como el de la ciencia y la infancia.

El líder del Partido Aragonés ha constatado que ni siquiera PSOE, Podemos, CHA e IU han sido capaces en estos últimos cuatro años de ponerse de acuerdo en cuestiones como la renta social básica o para aprobar un Presupuesto para la Comunidad y el Ayuntamiento de Zaragoza en 2019.

Al respecto, se ha preguntado si "confían en que el PAR tiene un bálsamo que puede aplacar esas diferencias", pero ha estimado que la propuesta es un poco "temeraria" y ha enfatizado que su partido no es "ningún parapeto para que no gobiernen unos, ni otros, ni fuerza auxiliar, suplementaria, ni complementaria".

NINGUNA LLAMADA

El presidente del PAR ha comunicado que todavía ningún líder de otras formaciones políticas se ha puesto en contacto con él para abordar ningún tipo de negociación. "Hay que esperar y hay otros movimientos antes", ha apuntado.

Sobre un posible pacto entre PP, Ciudadanos, PAR y Vox, que también sumarían mayoría en el Parlamento autonómico, Aliaga ha comentado que son otros quienes han de "mover ficha", pero ha incidido en que el suyo es un proyecto "de centro moderado" y "los extremismos por el otro lado no encajan" con su formación.

Se ha referido así al apoyo de Vox al trasvase del Ebro o su propuesta de suprimir las autonomías, cuando el PAR es un partido que defiende el modelo autonómico y aboga por las relaciones bilaterales entre Aragón y el Gobierno central, así como por recibir más competencias del Estado y defender las instituciones y la identidad aragonesa.

El PAR celebrará este jueves por la tarde una reunión de la comisión permanente, que analizará los resultados electorales de los comicios municipales y autonómicos celebrados este domingo, 26 de mayo.