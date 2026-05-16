Alianza por la Emergencia Climática de Aragón debate la estrategia para impulsar el abandono de los combustibles fósiles

Cartel de la mesa redonda organizada este martes por Alianza por la Emergencia Climática de Aragón sobre los acuerdos de la Conferecnia de Santa Marta. - ALIANZA POR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por la Emergencia Climática de Aragón, la plataforma que aglutina a más de 50 colectivos y entidades de la Comunidad vinculadas al ecologismo y la justicia social, los sindicatos, la ciencia, la cooperación y los movimientos vecinales organiza este próximo martes 19 de mayo en Zaragoza una mesa redonda para someter a debate los resultados de la Conferencia de Santa Marta, foro que recientemente ha reunido a 57 países, entre ellos España, para impulsar una transición energética que deje atrás los combustibles fósiles.

Bajo el título '¿El fin del petróleo ha comenzado?', los expertos Philippine Ménager (ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo); el coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz; y el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española, Eduardo Agosta, analizarán en un debate abierto a la ciudadanía --18.30 horas, Centro Joaquín Roncal, calle San Braulio 5-- el alcance de los acuerdos de este foro internacional organizado por Colombia y Países Bajos.

Los intervinientes expondrán sus reflexiones sobre cuestiones como el compromiso de impulsar planes nacionales de abandono de los combustibles fósiles, la puesta en marcha de tres líneas de trabajo sobre una hoja de ruta energética, la financiación y el comercio, y el reconocimiento expreso de la necesidad de un nuevo instrumento internacional que aborde las carencias de gobernanza en materia de producción y uso de energía no renovable. La mesa redonda será retransmitida en directo a través del enlace 'fundacioncai.es/page/streaming-salon-de-actos'.

La Conferencia de Santa Marta, primera reunión de este tipo que se celebró el pasado mes de abril en Santa Marta (Colombia), reunió a 57 países --entre ellos, Canadá, Brasil, México, Australia, Alemania, Francia y también España entre ellos-- que representan según los organizadores, a un tercio de la economía mundial. Juntos debatieron y acordaron pasos concretos para alejarse del carbón, el petróleo y el gas y quedaron en celebrar una segunda conferencia en Tuvalu (Pacífico) en 2027, co-organizada con Irlanda.

La conferencia, inédita en su formato, introdujo un modelo de deliberación más abierto y dinámico que las habituales cumbres de Naciones Unidas: sesiones de trabajo en pequeños grupos de países con participación de sociedad civil y pueblos indígenas.

España, representada por la ministra Sara Aagesen, formó parte del grupo impulsor del proceso. No obstante, organizaciones como la Alianza por el Clima señalaron que el país debe concretar sus compromisos con medidas domésticas ambiciosas: fin de las subvenciones a los combustibles fósiles, nuevos impuestos al sector y financiación climática adicional.

No estuvieron presentes, sin embargo, grandes potencias mundiales como Estados Unidos, China --principal emisor mundial de Co2--, Arabia Saudita -uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo--, ni Rusia --gran productor de petróleo y gas--, ni tampoco India --uno de los mayores consumidores y emisores globales--, así como tampoco Emiratos Árabes Unidos y Qatar, dos potencias gasísticas relevantes.

Estos tres expertos compartirán su análisis de esta conferencia y responderán preguntas del público. Sus miradas son distintas y complementarias. En primer lugar, Philippine Ménager, trabaja en ECODES, la Fundación Ecología y Desarrollo, con sede en Zaragoza y una de las organizaciones pioneras en España en política climática. Lleva años siguiendo las negociaciones internacionales sobre el terreno y aportará la perspectiva técnica: qué se negó, qué se logró y qué queda por concretar. En anteriores debates puso el acento en que "reducir emisiones de verdad" exige mucho más que declaraciones de intenciones.

También se contará con Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción. Javier es una de las voces más reconocidas de la sociedad civil española en materia climática. Desde hace unos años, también coordina la Alianza por el Clima, plataforma estatal de más de 40 organizaciones (WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, CCOO, UGT, ECODES y muchas otras). Participó en Santa Marta y, antes de partir, resumió así lo que estaba en juego: "El mundo decide si la salida de los combustibles fósiles será ordenada y justa, o caótica y desigual." Ahora llega con su análisis de lo que se consiguió y los retos que quedan.

Finalmente, Eduardo Agosta dirige el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Fue asesor del Movimiento Laudato Si' en el Vaticano y formó parte de la delegación vaticana en la COP28 de Dubái. Interpreta la crisis climática no solo como un problema técnico sino como un desafío ético y moral. De Santa Marta se trajo una lectura esperanzadora: "Nos ha demostrado que hay vida --y esperanza--más allá del petróleo", defiende.