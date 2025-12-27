Alianza Verde concurrirá a las elecciones de Aragón en coalición con Podemos

Archivo - El coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, en imagen de archivo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido Alianza Verde y Podemos irán juntos en coalición a las próximas elecciones de Aragón del 8 de febrero, repitiendo la fórmula de las pasadas elecciones autonómicas de 2023.

Los morados anunciaron este viernes que concurrirán con una lista propia encabezada por María Goicoechea, exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), tras no fructificar los contactos con IU, CHA para una candidatura conjunta de las formaciones a la izquierda del PSOE.

Desde Alianza Verde apuntan que es una "alianza estratégica" la que suscriben con Podemos, y que trabajarán para profundizar en este ciclo electoral que comenzó en Extremadura.

Esto pasa, señalan, por una concurrencia electoral estable entre ambas formaciones, intentando, siempre que sea posible, incorporar otros actores, como ocurrió con éxito en Extremadura.

Pero, más allá de lo electoral, señalan también la importancia de "mantener una cooperación diaria que ya viene funcionando desde hace muchos años".

Y en Aragón, indican, este trabajo conjunto "es muy positivo", por lo que "vamos a seguir luchando por un Aragón más verde, frente al avance de la coalición de las derechas reaccionarias negacionistas que atentan contra los derechos ambientales", indican que se ponen "desde ya mano a mano con nuestra candidata, Maria Goicoechea para hacer la mejor campaña de cara al 8 de febrero", y apuntan a una importante presencia en la campaña aragonesa del coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde.