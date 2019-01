Allué (PAR) alerta de las "intenciones trasvasistas" de Vox y Cs

Publicado 19/01/2019 18:15:34 CET

ZARAGOZA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Aragonés (PAR) a la Alcaldía de Zaragoza, Elena Allué, ha alertado este sábado de "las intenciones trasvasistas nada disimuladas de Vox y de Ciudadanos". Ha criticado que "a los partidos centralistas les importa un bledo Aragón, y por eso presumen de tener un mismo discurso en los territorios ricos, que quieren beneficiar, y donde nos quieren esquilmar, como Aragón".

Allué ha reprochado que Vox ha venido a dar un mitin a Zaragoza para decirnos a los zaragozanos y aragoneses que "el trasvase es bueno". "Pues no, no es bueno, sería nefasto para el futuro de Aragón, porque veríamos pasar el agua río abajo sin la más mínima posibilidad de utilizarla para poner en valor para nuevos regadíos, industrias, desarrollo y futuro para nuestros hijos", ha recordado Elena Allué. "Este neotrasvasismo de Vox se suma al habitual de Ciudadanos, que no tiene empacho en reconocer su apoyo al trasvase, algo que en Aragón nos duele".

Ante esta nueva amenaza trasvasista, Elena Allué ha antepuesto el "no rotundo al trasvase que siempre ha defendido el PAR, a veces con cierta soledad política, pero siempre en legítima defensa de los intereses y los sentimientos de los aragoneses".

"Siempre hemos dicho y diremos no al trasvase, y con el presidente del Partido a la cabeza, Arturo Aliaga, siempre hemos pedido y pedimos respeto al Estatuto de Autonomía, que hace inviable cualquier intento de trasvase. No al trasvase y sí a la reserva estratégica y a las obras del Pacto del Agua de Aragón, que seguimos necesitando y exigiendo para aprovechar y poner en valor esa reserva hidráulica que está amparada en el Estatuto de Autonomía de Aragón, una ley orgánica que Vox y Ciudadanos deberían conocer y respetar", ha subrayado la candidata del PAR a la alcaldía de Zaragoza.