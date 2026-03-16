Allué (PP) cree que el PSOE está "desnortado" y trata de "desestabilizar" a las familias en el proceso de escolarización

La diputada autonómica del PP Elena Allué. - PP.

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo popular de las Cortes de Aragón Elena Allué ha afirmado este lunes que el PSOE está "desnortado" y trata de "desestabilizar" a la comunidad educativa y las familias en el proceso de escolarización.

En respuesta a los diputados del PSOE María Rodrigo y Jorge Pastor, quien en rueda de prensa han criticado la "falta de planificación" del proceso de escolarización, Elena Allué les ha tildado de "catastrofistas".

"No ha hecho más que empezar el proceso de escolarización del curso 2026-2027 y ya lo están criticando", ha lamentado la diputada del PP, subrayando que los socialistas "salen a difundir cuestiones que ni se han dado ni se van a dar".

Allué ha exigido a los socialistas que "no carguen contra asuntos que funcionan bien" y ha recalcado que los procesos de escolarización de los últimos dos años han sido "un rotundo éxito", con "índice altísimo de satisfacción de las familias", por encima del 99 por ciento, por lo que ha reclamado al Partido Socialista "tranquilidad, seriedad y rigor en la información". Ha dicho que el curso anterior los socialistas también "quisieron provocar un revuelo con el proceso de escolarización".

En estos dos procesos de escolarización se han cumplido los criterios fijados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, como la libertad de elección de centro, la eliminación de las anteriores zonas de escolarización, "que eran del todo artificiales y conllevaban un sistema más injusto y que no conducía a la equidad y a la igualdad". Otros criterios introducidos son la zona única, la reagrupación de hermanos y la equiparación del concepto de domicilio familiar y laboral.

"Este año se mantiene este modelo de éxito y además se introducen novedades, como la introducción de la Inteligencia Artificial o las adscripciones fuera de plazo que mejoran sustancialmente el proceso de escolarización, que ya fue un éxito el año anterior".

De cara al curso 2026-2027, "la libertad de elección de centro que tanto defiende este Gobierno es irrenunciable y está garantizada; la implantación de la zona de escolarización única se mantiene porque se ha visto que es un acierto, es un sistema mucho más justo y por lo tanto el nuevo proceso de escolarización da más certidumbre a las familias, mayor capacidad de elección, no hay demoras, no hay desplazamientos, hay una mayor agilidad, más eficacia, un proceso que va a ser mucho más rápido, más transparente, con mayor alivio de carga de trabajo".

Para Allué, "el proceso de escolarización es un proceso vivo que se acaba de iniciar hoy y cuando han surgido problemas, el Gobierno de Aragón ha actuado de manera pronta y eficiente y los ha resuelto", de forma que hay "normalidad y tranquilidad". "Hay un estudio exhaustivo que se traslada a las comisiones de escolarización y a la opinión pública".

Habrá "más profesores y mejor pagados", hay más aulas de dos años y del trastorno del espectro autista (TEA) y de Educación Especial en estos dos años que en los últimos cuatro del anterior Gobierno socialista.