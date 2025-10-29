Allué (PP) exige a la ministra Pilar Alegría que retire el borrador de la ley de reducción de ratios de Educación

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del grupo del PP de las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha exigido este miércoles a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que retire el borrador del anteproyecto de reducción de ratios.

En rueda de prensa, Allué ha argumentado que "en muchas de sus medidas llega tarde, con ratios que ya aplican las Comunidades, está hecho de forma improvisada y sin negociar con quien tiene que aplicar esa futura norma, las Comunidades que son quienes tienen las competencias y a las que Alegría quiere hacer pagar sus propuestas de última hora para intentar tapar la dejadez que se ha impuesto en el Ministerio de Educación". Allué se ha quejado de que el anteproyecto de ley llega "sin previo aviso, sin diálogo y sin un análisis riguroso".

La diputada popular ha pedido a Alegría que convoque la Conferencia Sectorial de Educación "y lo haga como debe hacerse, no celebrando una reunión a través de un e-mail, porque estamos hablando de un tema muy serio, que implica recursos materiales y humanos y esto no puede tratarse como una ocurrencia de la señora Alegría intentando quedar bien y al más puro estilo de este Gobierno socialista, que es 'yo invito y las comunidades pagan".

La portavoz popular de Educación ha recordado el problema de falta de profesorado que existen en el conjunto de España, "un problema del que se inhibe la ministra, cuestionando las medidas que ha propuesto el Gobierno de Aragón pero sin dar ningún tipo de alternativa ni respuesta".

Frente a esta dejadez, Allué ha recordado que "el Gobierno de Aragón ha llegado a un acuerdo histórico para mejorar las condiciones salariales de nuestros profesores, para que dejaran de ser los peores pagados de España, que es como los dejó el Gobierno del PSOE" y con la reducción de horas lectivas, entre otras cosas.

Por ello, ha reclamado al Ministerio que "se deje de embrollos y trabaje con un mínimo de respeto institucional, con diálogo, buscando mejorar nuestro sistema educativo, que es de lo que se trata y en lo que está inmerso el Gobierno de Jorge Azcón".