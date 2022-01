Alós (PP) dice que la DGA actúa con "nerviosismo" porque "se tiene que retratar" ante las declaraciones de Garzón

ZARAGOZA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha afirmado este miércoles que el PSOE y el Gobierno autonómico de Javier Lambán se encuentran en "una situación de nerviosismo" porque "se tienen que retratar" ante las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne de la ganadería intensiva española.

En respuesta a la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, la dirigente del PP regional ha dicho esta tarde, en declaraciones a los medios de comunicación: "No entendemos muy bien a qué vienen estas salidas de tono", añadiendo que Javier Lambán "dice una cosa y hace la contraria".

Ha restado valor al anuncio de la comparecencia, a petición propia, de Lambán en la próxima sesión plenaria de las Cortes para dialogar sobre este asunto, indicando que el PP ha registrado con anterioridad una proposición no de ley para que todos los grupos se pronuncien sobre el caso y la propuesta del PP de cesar a Garzón.

Ha negado que al PP le interese la "carnaza" --como ha dicho Pérez--, afirmando que "al PP le interesa la gente que vive del campo, que se dedica al sector primario" y ha preguntado "qué buscaba Lambán con ese tuit rápido para posicionarse en contra de Garzón" y si la visita del jefe del Ejecutivo autonómico, este martes, a una empresa de elaborados cárnicos de La Mata de los Olmos --Teruel-- era "un macro-ridículo".

A juicio de Alós el Gobierno de España "se desgasta solo" por "sus mentiras, sus salidas de tono y las declaraciones intencionadas de Garzón en un país extranjero atacando a la ganadería y los productos españoles", cuya respuesta en España ha sido "un clamor claro".

Ana Alós ha aludido a la reunión que el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha mantenido este miércoles con representantes del sector ganadero, que "está sufriendo los recortes de la PAC y el aumento de los costes de producción, entre ellos de la luz" mientras el Gobierno de España "ha declarado la protección del lobo", a lo que se suma "una reforma laboral que afecta directamente al sector agrícola" por su impacto en la contratación de temporeros.

Sobre la campaña de promoción de la ganadería aragonesa, anunciada por Lambán, la secretaria general del PP Aragón ha propuesto que no solo se haga donde Garzón ha hecho sus declaraciones, en un medio de comunicación británico, sino en otros países donde se exportan los productos cárnicos de Aragón. También ha planteado que el coste de la campaña no corra a cargo del Departamento de Agricultura para "no restar ni un euro más a los agricultores y ganaderos".