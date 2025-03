Alós (PP) reivindica en Sevilla las políticas del Gobierno Azcón "centradas en los intereses de los aragoneses"

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-Aragón y vicesecretaria general de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, ha reivindicado que "las políticas del Gobierno de Jorge Azcón, centradas en los intereses de los aragoneses, están traduciéndose ya en mejoras de la gestión que se notan en la Comunidad autónoma".

Alós ha hecho este domingo balance de la participación de los populares aragoneses en la 27 Interparlamentaria Popular celebrada en Sevilla, en la que han intervenido en casi todas las mesas para poner de manifiesto la importancia del cambio de ciclo que supuso la llegada del PP al Gobierno de Aragón y las mejoras de gestión que ha traído.

"Jorge Azcón está demostrando en Aragón que cuando gobierna el Partido Popular solo hay un interés: el de los ciudadanos, el de los aragoneses. Esa gestión en positivo, que sirve, que se centra en que los ciudadanos tengan más oportunidades, mejores servicios, sin estar sometidos a un infierno fiscal y que está llevando a nuestra Comunidad ha convertirse en un referente en España y en Europa, esa política es la que el PP quiere para nuestro país", ha afirmado.

La secretaria general del PP-Aragón ha lamentado que Pedro Sánchez y sus ministros no estén preocupados por servir a los españoles, sino más bien "en servirse de todo lo que haga falta para mantenerse en el poder. Ese es el objetivo y por eso no hay gestión, no hay política, hay un gobierno obsesionado por aguantar, aunque eso suponga ceder a chantajes indecentes, rompiendo todos los límites y poniendo en peligro la igualdad, la solidaridad, la separación de poderes y todos los pilares básicos de nuestro modelo de convivencia".

Frente a esto, los gobiernos del PP están demostrando que hay otra forma de hacer las cosas, que el cambio es posible, "y el caso de Aragón es un ejemplo claro de lo que estamos diciendo. El Gobierno de Jorge Azcón ha impulsado en menos de dos años más de 2.100 viviendas públicas, frente a las 86 que el PSOE construyó en 8 años; ha reforzado nuestros servicios públicos, con un 11 por ciento más de presupuesto para sanidad, educación y bienestar social; está trabajando en recuperar nuestras carreteras que, tras años de abandono, el PSOE dejó como las peores de España. A esto se suma la transformación económica e industrial que se está dando en Aragón, con captación de inversiones por un importe superior a los 44.000 millones de euros".

"Todo esto es lo que hemos explicado los parlamentarios aragoneses en esta 27 Interparlamentaria, en la que ha habido una gran presencia de la delegación aragonesa. Hemos participado en todas las mesas: fiscalidad y empleo; el desafío de la vivienda; políticas de bienestar social y los nuevos retos del sector agroalimentario. Hemos podido hacerlo porque en estos 18 meses de Gobierno del PP en nuestra tierra, hemos impulsado políticas para hacer frente a las necesidades reales, esa política que sirve que debemos extender al conjunto de nuestro país", ha asegurado Alós quien se ha mostrado muy satisfecha del trabajo de la delegación aragonesa en la 27 Interparlamentaria Popular.