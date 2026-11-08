Alós (PP) señala que "el Gobierno de Sánchez acumula retrasos en infraestructuras esenciales"

Ana Alós y Melania Mur, candidatas del PP al Congreso y el Senado en las elecciones generales del 29N. - PP

HUESCA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Huesca en las elecciones generales del 29N, Ana Alós, ha afirmado este domingo que "mientras Azcón y Claver gestionan y planifican para mejorar nuestras carreteras, el Gobierno de Sánchez acumula retrasos en infraestructuras esenciales para nuestra seguridad y desarrollo".

Ana Alós y la candidata del PP Huesca al Senado, Melania Mur, han recorrido las carreteras A-1239, entre Albalate de Cinca y Esplús, y A-130, entre Conchel y Santalecina, para comprobar su deterioro. Durante la visita han estado acompañadas por Margarita González, portavoz del PP en Albalate de Cinca, y Fernando Abizanda, portavoz popular en San Miguel de Cinca.

Ambas carreteras están incluidas en el nuevo Plan de Actuaciones Preferentes impulsado conjuntamente por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, que contempla una inversión global de 37,4 millones de euros en nueve actuaciones.

Alós ha anunciado que las dos administraciones ya han incluido en sus borradores de presupuestos para 2027 partidas destinadas a iniciar las licitaciones de las carreteras, rotondas y travesías previstas en el plan.

La candidata popular ha criticado los "retrasos" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha puesto como ejemplo la variante de Sabiñánigo, cuyas obras llevan meses paralizadas pese a encontrarse prácticamente terminadas. Esta misma semana, la empresa adjudicataria ha incumplido el ultimátum del Ministerio de Transportes para retomar los trabajos.

También ha recordado que sigue pendiente completar la autovía A-21 entre Jaca y Pamplona, con el tramo de Puente la Reina de Jaca a Fago todavía en fase de actualización del proyecto, así como el acondicionamiento de la N-260 entre Balupor y Fiscal y la mejora de la N-230 entre Benabarre y Sopeira.

"No podemos seguir aceptando que proyectos fundamentales se eternicen mientras los vecinos soportan los problemas de unas obras sin terminar o tienen que circular por carreteras con trazados peligrosos. El Ministerio tiene que asumir sus responsabilidades, resolver los problemas y acelerar las inversiones. Los altoaragoneses necesitamos soluciones, no excusas", ha reclamado.

Durante su visita, Alós también ha recordado que el anterior Gobierno socialista de Aragón dejó la carretera de Albalate a Esplús fuera del Plan Extraordinario diseñado en 2018, cuya ejecución se está desarrollando bajo el actual Ejecutivo del Partido Popular.

"Durante ocho años, el PSOE tuvo la oportunidad de atender muchas de las necesidades de nuestras carreteras y no lo hizo. Huesca arrastra un importante deterioro de su red autonómica y las disputas entre las distintas familias socialistas de Aragón y de nuestra provincia tampoco ayudaron a defender los intereses de los altoaragoneses".

En este sentido, ha sido especialmente crítica con la alcaldesa socialista de Esplús y candidata al Senado, Tania Solans, y el alcalde de Albalate de Cinca, Ricardo Chárlez, por encabezar las movilizaciones para reclamar la mejora de esta carretera.

"Los vecinos tienen toda la razón al manifestarse y exigir una carretera digna y segura. Lo que resulta sorprendente es ver a sus alcaldes al frente de las pancartas cuando durante cuatro años tuvieron un Gobierno de su propio partido en Aragón y no consiguieron que se corrigiera su exclusión del Plan Extraordinario. Los ciudadanos tienen derecho a reclamar, pero sus alcaldes también tienen la obligación de dar explicaciones", ha señalado.

Frente a esta situación, Alós ha destacado la colaboración entre el Gobierno de Jorge Azcón y la Diputación presidida por Isaac Claver, que financiarán el nuevo plan en un 70% y un 30%, respectivamente. El programa permitirá intervenir en carreteras como la A-130 entre Conchel y Santalecina, la A-125 entre Ardisa y Ayerbe, la A-1209 en Gurrea de Gállego, la A-1229 en Abiego o la A-2613 entre Lascuarre y Castigaleu, además de mejorar intersecciones y las travesías de Binaced y Huerto.

"Sabemos que quedan muchas carreteras por arreglar y que los vecinos quieren soluciones cuanto antes. Por eso hay que pasar de los anuncios a las licitaciones y de las licitaciones a las obras".

"Azcón y Claver han demostrado que se puede trabajar juntos y comprometer inversiones para recuperar el tiempo perdido. Ahora toca cumplir y ejecutar, y al Gobierno de Sánchez le exigimos que haga lo mismo con las infraestructuras que son de su competencia. Porque detrás de cada carretera pendiente hay vecinos que necesitan seguridad, empresas que necesitan buenas comunicaciones y pueblos que quieren seguir teniendo futuro", ha concluido Ana Alós.