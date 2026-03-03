Alumnos de 4º de la ESO de 25 centros educativos de Aragón se formarán en cultura financiera básica - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado CaixaBank, con la colaboración del Gobierno de Aragón y el Instituto de Estudios Financieros (IEF), impulsa el programa 'Finanzas para Jóvenes' que formará en cultura financiera básica a más de 1.000 jóvenes aragoneses que estudian 4º de la ESO con el objetivo de ayudarles a tomar decisiones responsables sobre su economía personal.

La novena edición de este programa llegará a un total de 1.000 estudiantes de 4º de la ESO, de 25 centros educativos de toda la Comunidad, a través de más de 100 talleres preparados y presentados por expertos profesionales del sector.

Los voluntarios de CaixaBank han recibido una formación previa, incluyendo consejos pedagógicos, por parte del Instituto de Estudios Financieros (IEF).El programa consiste en cuatro talleres de 50 minutos de duración que se imparten en formato presencial.

Las principales áreas programadas son dinero y transacciones, centrada en cómo elaborar un presupuesto y en fomentar el consumo responsable para evitar el sobreendeudamiento; y planificación y gestión de finanzas, en la que los jóvenes obtienen conocimientos sobre los ingresos y los tipos de gastos que existen, así como la relevancia de organizar y controlar los gastos basándose en un presupuesto.

La tercera es riesgo y retribución, área que aborda el binomio riesgo/rentabilidad y los diferentes activos de inversión; y Entorno financiero, cuyo propósito es concienciar a los estudiantes de que los objetivos vitales a largo plazo se fundamentan en decisiones financieras responsables.

Las competencias básicas que se desarrollan en estos talleres forman parte del enfoque sobre educación financiera descrito por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y evaluados en el Informe PISA.

LOS CENTROS PARTICIPANTES

En esta edición, participan 18 centros de Zaragoza. Se trata del IES Reyes Católicos, en Ejea de los Caballeros; y de su sección en Sádaba; IES Tubalcaín, en Tarazona; Colegio Montessori, CPI Zaragoza Sur; IES Valdespartera; IES Río Arba, en Tauste; Colegio Madre María Rosa Molas; IES Baix Matarranya, en Maella; Colegio Cardenal Xavierre Fesd; IES El Picarral; IES Itaca; Colegio Nuestra Señora Del Carmen y San José; IES Miguel De Molinos; Colegio Agustín Gericó; IES Luis Buñuel; Colegio Nuestra Señora De La Merced y Colegio Santa Ana.

De Huesca, lo hacen cuatro centros Colegio Santa Rosa, Colegio Virgen del Romeral, en Binéfar; IES Baltasar Gracián, en Graus; e IES José Mor De Fuentes, en Monzón.

Por último, en Teruel, se han sumado al proyecto los IES Gúdar Javalambre en Mora de Rubielos; Francés De Aranda y Vega Del Turia.