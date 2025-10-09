Los alumnos de Medicina de Huesca estrenarán en el curso 2026/2027 las nuevas instalaciones del grado completo

HUESCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La antigua Residencia de Niños de Huesca, cuyas obras han llegado prácticamente a su ecuador, albergará el próximo curso 2026/2027 el grado completo de Medicina, con los tres primeros cursos, en los que habrá 135 alumnos.

Las obras de rehabilitación de la futura sede del grado de Medicina en Huesca, el ala oeste de la antigua residencia de Niños, propiedad de la DPH que estaba en desuso, han alcanzado el 40 por ciento de su ejecución, con la realización de trabajos de estructura y cimentación, y la cubierta está ejecutada al 50 por ciento. Además, paralelamente se están desarrollando trabajos en las aulas.

Por lo tanto, las obras van en plazo y se prevé que finalicen en el mes de marzo de 2026 para, posteriormente, proceder al equipamiento por parte de la Universidad de Zaragoza.

Así, la previsión es que la actividad académica comience en este nuevo edificio en el curso 2026/2027 con la incorporación paulatina de cursos. A los dos primeros cursos que ya se imparten en la ciudad, se sumará el tercero, con unos 45 alumnos por curso. Además, las aulas que queden en desuso albergarán laboratorios biosanitarios de cara a la implantación del Campus Biosanitario en Huesca.

De todo ello se ha informado esta mañana en la visita a las obras que han realizado la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, junto a la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; el presidente de la DPH, Isaac Claver; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna y el subdelegado de Gobierno, Juan Carlos Campo.

La obra cuenta con una inversión de 7 millones de euros, de los que 3 proceden de Fondos Europeos; otros 3 de la Universidad de Zaragoza y más de 1 millón de la DPH.

Ahora le toca a la Universidad de Zaragoza licitar el equipamiento por un 1,5 millones de euros. Aulas y espacios equipados como lo requieren estos estudios, ha dicho la rectora. "Tenemos aulas, laboratorios y simulación, tendremos un centro neuralgico en simulación en Zaragoza pero aquí también habrá parte de simulación".

Bolea ha anunciado que "hay un proyecto para organizar laboratorios biosanitarios en la Facultad antigua de Ciencias de la Salud y de esa forma potenciamos el Campus Biosanitario en Huesca para fomentar la investigación en biomedicina en este campus".

Los alumnos que comenzaron Medicina en septiembre del 2024 terminarán en Huesca el grado completo. La consejera ha resaltado la importancia de atraer y retener el talento en Aragón y ha resaltado la problemática para cubrir plazas sanitarias. "Si no somos capaces de atraer y de retener el talento en Aragón algo estaremos haciendo mal, ese es nuestro objetivo; sabéis de la problemática que tenemos en Aragón y en España para cubrir plazas sanitarias, pero eso desde el Gobierno de Azcón se ha pasado de 245 plazas de estudiantes de medicina a 365".

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha dicho que el grado completo se curse en Huesca va a marcar un antes y un después porque se da una formación muy necesaria y supone dar oportunidades al territorio. Satisfacción en palabras de la alcaldesa de Huesca y del subdelegado de Gobierno, que han resaltado la importancia de la colaboración institucional.