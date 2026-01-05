Álvaro Sanz acompaña a Marta Abengochea como número dos en las listas de IU-Sumar para el 8F

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, junto al diputado Álvaro Sanz y la esponsable de Derechos Sociales y Feminismo de IU Aragón, Marga Deyá. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

IU Aragón y Movimiento sumar han registrado las listas con las que concurrirán en coalición a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, que estarán encabezadas por la recién elegida coordinadora general, Marta Abengochea, y en las que el actual diputado en las Cortes, Álvaro Sanz, será número dos por Zaragoza.

"Reafirmamos nuestro compromiso con una propuesta política de izquierda sólida, que aglutine la esperanza de voto frente a unas derechas que están vendiendo el territorio, desmantelando los servicios públicos y comprando un discurso de odio y exclusión", ha señalado Abengochea, para destacar que las listas reflejan la idea política de la organización.

Las personas que integran esta candidatura proceden de movimientos sociales, del ámbito sindical y de cooperativas de desarrollo, además de cargos públicos de IU y militantes "con una amplia trayectoria y experiencia política".

La candidata a la Presidencia de Aragón ha subrayado que "el objetivo es consolidar una propuesta de izquierda nítida que defienda más derechos y menos derechas, frente a quienes pretenden convertir Aragón en una tierra excluyente". "Aragón es inclusiva, acogedora y no es una tierra de derechas", ha añadido.

En las provincias, IU ha confirmado que su coordinador en el Alto Aragón, Vicente Guerrero, encabezará la lista en Huesca y Rubén Giménez lo hará en Teruel, completando así un equipo que busca representar "la diversidad y el compromiso social en todo el territorio aragonés".

