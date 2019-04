Lambán manifiesta la "adscripción irrenunciable" de Aragón al "espíritu constitucional" y la unidad de España

Actualizado 23/04/2019 15:11:13 CET

El presidente aragonés manifiesta su "admiración" por Javier Zaragoza, Premio Aragón 2019, y los demás fiscales del 'procès'

ZARAGOZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado este martes, durante el acto oficial de celebración del Día de la Comunidad Autónoma, "nuestra adscripción irrenunciable al espíritu constitucional y la unidad de España como bien político supremo".

En su intervención con motivo del 23 de Abril, festividad de San Jorge, en el Palacio de La Aljafería, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado que "Aragón es consciente de que es parte constitutiva y constituyente de España", añadiendo que la Comunidad "quiere colaborar a la buena gobernanza de este país", que "es grande y lo será más en el futuro".

Javier Lambán ha afirmado este martes que "desde la política contemplamos con mucha admiración lo que estáis haciendo" el fiscal Javier Zaragoza y los restantes fiscales del juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra el 'procès'. Zaragoza ha recibido, en el mismo acto, el Premio Aragón 2019.

Lambán ha recordado que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha dicho que este juicio es "el más importante de la Historia de la democracia" y se ha dirigido a Javier Zaragoza para decirle que "tú, con tus compañeros, estáis rayando a una altura que nos enorgullece a todos los españoles", apuntando que en este juicio se está dilucidando la comisión de un delito de rebelión, que recoge la Constitución.

Ha aludido al artículo 124 de la Constitución, que recoge la misión del Ministerio Fiscal de promover la acción de la Justicia para decir a Zaragoza que "no se me ocurre misión constitucional, patriótica, de tanto contenido ético como esta que todos los fiscales de España tenéis", mostrándose "incapaz de alcanzar un elenco de palabras de gratitud".

Así, ha comentado que "estáis juzgando a unos ciudadanos españoles que viven y residen en Cataluña" por el delito de rebelión, añadiendo que "no sé cuál será el resultado final ni es razonable prejuzgar, mucho menos desde la política".

POPULISMOS

"La política lleva años no rindiendo al país los servicios que debería", ha considerado el presidente aragonés, advirtiendo de que "los ciudadanos percibieron que se trataba mejor a los bancos --que a los ciudadanos-- y de ese fallo político han surgido patologías, la extrema derecha, los populismos y la xenofobia, resultado de la mala gestión política de nuestros problemas".

En este contexto, "no hay político que no se plantee un propósito de enmienda sincero, pero para volver a reencaminar nuestras ideas por la dirección adecuada", por lo que "el ejemplo que estáis dando desde la Fiscalía es impagable". "No me cansaré nunca de agradecerlo", ha agregado.

AUTOGOBIERNO

Javier Lambán ha defendido el autogobierno y "el orgullo de ser aragoneses", manifestando su "compromiso" con el Estatuto de Autonomía y recordando que Aragón tiene más de 1.000 años de Historia.

"La autonomía le ha sentado a Aragón de maravilla, después de siglos postergados por el poder centralista de Madrid, que nunca supo lo que ocurría en la España interior", ha manifestado Lambán, indicando que la región "ha sido capaz de ir construyéndose a la medida de sus posibilidades, de los deseos y aspiraciones de sus gentes".

Ha abundado al decir que "Aragón ha sido capaz de desarrollar todas sus potencialidades para ocupar posiciones de liderazgo en España", indicando que "para redistribuir la riqueza es fundamental crearla primero". También ha dicho que el patrimonio cultural y natural son señas de identidad y generan riqueza.

Lambán ha mencionado algunos proyectos emprendidos, como el impulso al eje Cantábrico-Mediterráneo, así como la reapertura del paso ferroviario internacional de Canfranc y el apoyo a las cuencas mineras, "que a buen seguro pueden pensar en un futuro luminoso".

De este modo, se ha reafirmado en la "exigencia del cumplimiento del Estatuto", que "nos obliga a luchar con denuedo contra la despoblación y por una financiación distinta a la actual, dos caras de la misma moneda" porque "sin una financiación que contemple el coste de los servicios por habitante, la sangría demográfica continuará", reivindicando "un sistema de financiación nuevo y justo" para evitar que la Comunidad resulte "inviable".

Otra exigencia es la construcción de las infraestructuras pendientes para que "no solo se pinten en los Presupuestos" porque "Aragón tiene que ser una parte leal del Estado y exigir al Estado la misma lealtad".

"Tenemos muchos motivos para reivindicar nuestra Historia", ha proclamado Javier Lambán, aseverando que "la Historia no da derechos, pero nos constituye como país: que nadie la falsifique".

El presidente aragonés ha mencionado al X Conde de Aranda, quien "ejerció como servidor del Estado en las más altas responsabilidades", un hombre "profundamente aragonés", inspirador de proyectos como la Real Sociedad Económica de Amigos del País y el Canal Imperial de Aragón, coetáneo de Félix de Azara, José Artigas y Martín de Sesé.

"Tenemos autogobierno y talento a raudales", ha dicho Lambán, para añadir: "cuánta calidad humana, cuánta entidad política e intelectual y proyectos de futuro hay en esta tierra querida nuestra".

PREMIADOS

El presidente de la Comunidad Autónoma ha tenido palabras de elogio para los premiados, diciendo a la cineasta Paula Ortiz, medalla de las Cortes de Aragón 2019, que "los mejores embajadores que tiene Aragón para desplegarse por el mundo son sus creadores en todos los terrenos".

"Aragón es tierra de cine, ha dado al mundo del cine algunos de sus creadores más importantes", ha continuado Lambán, quien ha augurado que Ortiz se situará "a los niveles de Saura y, ojalá, de Buñuel", agregando que recibirá más premios.

Al cantautor Joaquín Carbonell, medalla al Mérito Cultural, le ha dicho que "es imposible separar la concesión de esta medalla no solo de la trayectoria de 50 años, sino del homenaje que, todavía, debe Aragón a aquella generación de cantautores que tuvo una importancia formidable en la concienciación de la sociedad aragonesa".

"Vosotros os manchásteis por la democracia, por Aragón, por las libertades, por la autonomía y el Estatuto", a través de una "implicación en la vida cultural de aquellos años" que "fue decisiva para que, de manera positiva, se precipitaran los acontecimientos y el proceso autonómico se reveló muy fructífero para esta tierra".

A Javier Zaragoza le ha recordado que ha representado al Ministerio Fiscal en "los episodios más importantes de la Historia reciente de la Justicia española" y ha dejado claro que "ha habido muchos motivos para que Aragón te concediera la máxima condecoración".

Asimismo, Lambán ha recordado al expresidente del Gobierno de Aragón Gaspar Castellano, fallecido hace dos días en Zaragoza, de quien ha dicho que "fue un decidido impulsor del Estatuto de Autonomía y hombre clave de la Transición aragonesa", además de "persona dialogante".