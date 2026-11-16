La ampliación del Centro Municipal de Servicios Sociales de San José de Zaragoza estará operativa en diciembre

La alcaldesa de Zaragoza visita la ampliación del Centro Municipal de Servicios Sociales (CMSS) del distrito de San José - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Servicios Sociales (CMSS) del distrito de San José cuenta con una ampliación, que se ubica en solar de la parte trasera del Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, que hacía de aparcamiento, donde se ha levantado un edificio modular que comenzará a prestar atención a los usuarios a partir del próximo mes de diciembre.

El inmueble de nueva planta, con entrada desde la calle Luis Aula, cuenta con 814 metros cuadrados de superficie y planta única, distribuida en once salas y una sala de reuniones con una distribución funcional de los espacios con un sistema de pilares apantallados consiguiendo un espacio diáfano, agrupando los once despachos en la fachada interior, más protegida, y un acceso en el centro del edificio.

El vestíbulo tiene a un lado el cuerpo de aseos y la sala de reuniones, y al otro lado se disponen las zonas de servicio e instalaciones. Los trabajos han conseguido crear un espacio moderno y sostenible.

La actuación está valorada en 1.087.398,41 euros, IVA incluido, ha cumplido con los plazos previstos, ya que se ha ejecutado en seis meses y desde el Área de Políticas Sociales se planifica la dotación de mobiliario y el traslado de personal para comenzar a prestar servicio el próximo mes.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado el resultado final del nuevo equipamiento y ha elogiado a la empresa constructora Cobra y a el equipo de arquitectos porque está dimensionado para poder atender las necesidades.

GARANTIZAR LOS DERECHOS SOCIALES

"Se ha construido en tiempo récord, en solo seis meses, pero es que además también se ha pensado para ver cómo se podía ampliar en altura cuando fuese necesario y si las necesidades seguían creciendo en los próximos años", ha avanzado la alcaldesa.

En rueda de prensa, Chueca ha explicado que la "mejor forma de garantizar los derechos sociales en una sociedad, en este caso en una ciudad, pero es extrapolable a cualquier institución, es a través de la buena gestión, de la inversión y obviamente de poder actualizar el gasto para hacerse cargo de las necesidades que tiene la sociedad".

Tras subrayar que eso es lo que se hacen en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha añadido que el nuevo edificio "no es solamente una obra, es una inversión estratégica", que se ha hecho en Zaragoza para atender a los vecinos que más lo necesitan y tener una administración "cercana, eficiente, útil y moderna", ha descrito.

Chueca ha considerado que "importante" que la red de servicios sociales "cobre todo su sentido" cuando une esta inversión con las necesidades directas de las familias.

"Una de las mejores formas de atender los derechos sociales es con buena gestión, actualizando los presupuestos año a año y también dedicando inversión allí donde se necesita. Algo que contrasta con lo que nos hemos encontrado en los últimos años con la ausencia de Presupuestos Generales del Estado", ha expuesto.

MEJORA EN LA ATENCIÓN SOCIAL

Con este nuevo edificio se da solución a la falta de espacio que el CMSS de San José presentaba en los últimos años, provocando que como solución temporal se diera su traslado a una de las plantas del edificio La Harinera ZGZ del barrio y que no estaba en uso.

El CMSS de San José presta servicio a la población de un distrito que, según los datos del Observatorio Municipal de Estadística, "es uno de los más poblados de la ciudad, con 63.934 habitantes, una elevada tasa de envejecimiento del 249%, un 19% de población de origen extranjero y una baja renta familiar de 30.111 euros anuales, por debajo de la media de la ciudad", ha explicado la alcaldesa de Zaragoza.

Esto supone una elevada demanda de atención social, que debe ser atendida desde el CMSS, lo que conduce a que el nivel de actividad del centro corresponde a los más altos de la ciudad.

"Durante 2025 se atendió a un total de 4.941 unidades familiares distintas, 942 de ellas por primera vez, en 5.913 intervenciones y 10.092 citas celebradas. En cuanto a las ayudas de urgencia, se tramitaron el año pasado 4.245, un 9,2 por ciento del total de la ciudad, y se concedieron 3.844, por un valor total de 1.156.190 euros", ha desgranado Natalia Chueca.

"La mejora continua de los servicios públicos es un eje fundamental para el Ayuntamiento. En este contexto, la construcción del nuevo Centro Municipal de Servicios Sociales no solo se presenta como una obra necesaria, sino como una inversión estratégica en la calidad asistencial de una de las zonas con mayor identidad de Zaragoza", ha recordado la primera edil.

Además, "el diseño del nuevo edificio profesionaliza el entorno para optimizar la gestión, ya que los nuevos espacios estancos favorecerán la privacidad del usuario y la atención personalizada", ha remarcado la alcaldesa.